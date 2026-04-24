Ατύχημα για τη Δανάη Παππά - Με νάρθηκα και πατερίτσες η ηθοποιός

Η Δανάη Παππά είχε ένα μικρό ατύχημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η ηθοποιός αναδημοσίευσε βίντεο από φίλους της στα social media, στo οποίο φαίνεται να φορά νάρθηκα στο πόδι και να κινείται με τη βοήθεια πατερίτσας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές.

Παρά το περιστατικό, η Δανάη Παππά φαίνεται να παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια και να συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Μάλιστα, τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν προέρχονται από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Άγιος Έρωτας, όπου πρωταγωνιστεί, δείχνοντας ότι δεν έχει αφήσει πίσω τη δουλειά της.

Παρά τον τραυματισμό, η ηθοποιός διατηρεί θετική διάθεση και συνεχίζει με επαγγελματισμό το πρόγραμμά της, δείχνοντας πως το ατύχημα δεν στάθηκε ικανό να την κρατήσει μακριά από τις υποχρεώσεις της.

Τα σχόλια που την ενόχλησαν στο παρελθόν

Πριν από λίγες εβδομάδες, η τηλεοπτική «Χλόη Μαρκοπούλου» δε δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της πάνω σε τόσο ευαίσθητα θέματα, που αφορούν στην υγεία.

Όπως δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star: «Υπήρχε μια περίοδος στην οποία με ενοχλούσαν πάρα πολύ τα σχόλια και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για εσένα. Με ενοχλούσαν πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, οπότε σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται», είπε η Δανάη Παππά.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια, φανερά ενοχλημένη με ένα άρθρο που είχε κυκλοφορήσει και έκανε λόγο για την υγεία της: «Δε θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό για την υγεία. Μπορείτε να γράψετε ό, τι θέλετε για εμένα... Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, με την υγεία μου πραγματικά - το ζητάω σαν χάρη- δε θέλω να παίζει κανένας. Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα και ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρνανε τηλέφωνο να με ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή, κάπου ώπα!».