Έγινε μαμά για πρώτη φορά γνωστή Ελληνίδα αθλήτρια

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Πωλίνα Τριγωνίδου, καθώς έγινε για πρώτη φορά μαμά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και ανοίγοντας ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό και συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο.

Οι ευτυχισμένοι γονείς λίγες ώρες μετά τον τοκετό

Σε αυτό, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το μαιευτήριο, λίγο πριν αλλά και μετά τον τοκετό.

Το δωμάτιο όπου έφερε στον κόσμο το παιδί της είναι γεμάτο πολύχρωμα μπαλόνια και εντυπωσιακές ανθοδέσμες, δημιουργώντας ένα ζεστό και γιορτινό σκηνικό που αποτύπωνε τη χαρά και τη συγκίνηση της στιγμής.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζουν οι πρώτες εικόνες από τις αγκαλιές με το νεογέννητο, αλλά και οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν την αγάπη και τη φροντίδα που περιβάλλουν ήδη το μικρό αγόρι.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα, γράφοντας: «Καλώς ήρθες στον κόσμο μικρό μας αστέρι», λόγια που αποτυπώνουν πλήρως τα συναισθήματά της.

Η Πωλίνα Τριγωνίδου είχε μοιραστεί για πρώτη φορά τα νέα της εγκυμοσύνης της τον Νοέμβριο, επίσης μέσα από τα social media.

Τότε, είχε δημοσιεύσει μια ρομαντική φωτογραφία στο πλευρό του συντρόφου της, Άγγελος Βλαχόπουλος, από ένα ταξίδι τους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας αγάπης μας είναι στο δρόμο…», προκαλώντας κύμα συγκίνησης και ευχών από φίλους και θαυμαστές.

Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα, η διαδρομή προς τη μητρότητα φαίνεται πως ήταν γεμάτη ανυπομονησία, αγάπη και όνειρα για το μέλλον.

Πλέον, το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του, ζώντας τις πρώτες, ανεπανάληπτες στιγμές με το μωρό του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά με εμφανή τη χαρά που τους έχει κατακλύσει.