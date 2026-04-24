Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή ενίσχυση έως 900 ευρώ για 50.000 εργαζόμενους

Πηγή: newpost.gr
Τα μέτρα στήριξης και η επιστροφή ενοικίου
  • Τριπλή επιστροφή ενοικίου έως 900 ευρώ για 50.000 εργαζόμενους στον τομέα υγείας και εκπαίδευσης.
  • Οι δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  • Η ρύθμιση θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και περιλαμβάνει τρεις πληρωμές μέσα στο έτος.
  • Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για αρχές καλοκαιριού και αφορά αναδρομική ενίσχυση για το 2024.
  • Οι επόμενες δύο πληρωμές θα γίνουν τον Νοέμβριο και αφορούν το ενοίκιο του 2025.

Τριπλή επιστροφή ενοικίου για 50.000 εργαζόμενους σε υγεία και εκπαίδευση με ενίσχυση έως 900 ευρώ. Όλες οι προϋποθέσεις και οι ημερομηνίες πληρωμών.

Η νέα ρύθμιση για την επιστροφή ενοικίου προβλέπει τρεις καταβολές μέσα στο έτος για περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η διάταξη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και αποσκοπεί στη στήριξη όσων καλούνται να πληρώνουν ενοίκιο μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους λόγω υπηρεσιακής τοποθέτησης.

Η πρώτη καταβολή της επιστροφής ενοικίου προγραμματίζεται για τις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομική ενίσχυση για το 2024. Οι δύο επόμενες πληρωμές θα γίνουν τον Νοέμβριο και συνδέονται με το ενοίκιο του 2025 μαζί με την ετήσια ενίσχυση ενός ακόμη ενοικίου που ισχύει ήδη για τους δικαιούχους του μέτρου.

