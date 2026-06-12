Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ το απόγευμα της Παρασκευής, με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία με νέα παράσταση, κι αναφέρθηκε στον επερχόμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα τη συνοδεύσει στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα της, ενώ περιέγραψε και τη χαρά του για την προσωπική της ζωή.

Όπως είπε, η ευτυχία της παρουσιάστριας κι ηθοποιού που μεγάλωσε σαν κόρη του αφού είναι στενός φίλος της Βίκυς Σταυροπούλου, είναι για εκείνον το βασικό στοιχείο αυτής της στιγμής κι εξήγησε ότι ο γάμος δεν είναι για τον ίδιο το κεντρικό ζήτημα.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι σαν δεύτερος πατέρας για τη Δανάη Μπάρκα

«Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα… από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω κι εγώ κι ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», είπε.

Ο ίδιος στάθηκε και στη συγκινησιακή διάσταση μιας τέτοιας οικογενειακής στιγμής, συνδέοντάς τη με τα χρόνια που έχει ζήσει δίπλα της. Όπως σημείωσε, η στιγμή του γάμου φέρνει στη μνήμη όλη τη διαδρομή μέχρι να βρει έναν άνθρωπο που αγαπάει: «Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία».

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης με τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Δανάη Μπάρκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ανέφερε επίσης ότι είχε αντιληφθεί νωρίτερα τη δυναμική της σχέσης της Δανάης Μπάρκα, όταν άρχισε να τη βλέπει και να συναναστρέφεται με το ζευγάρι. Γι’ αυτό, όπως είπε, δεν τον αιφνιδίασε η απόφαση για γάμο. «Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα», είπε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι κουμπάρος, καθώς τον ρόλο αυτό θα αναλάβουν πολύ κοντινά πρόσωπα της Δανάης Μπάρκα. «Κουμπάρος δε θα ‘μαι εγώ, όχι. Θα ‘ναι κουμπάροι οι πολύ κολλητοί της…», είπε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.