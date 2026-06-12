Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης

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Γάμος Δανάης Μπάρκα- Φάνη Μπότση: Όσα αποκάλυψε ο καλός της φίλος, Άρης Καβατζίκης στο Buongiorno

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση θα πραγματοποιηθεί αύριο, 13 Ιουνίου, στη Μεσσηνία.
  • Ο Άρης Καβατζίκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για φωτογραφίες από τον γάμο.
  • Η Δανάη έχει δημιουργήσει πολλά χειροποίητα στοιχεία για την εκδήλωση.
  • Ο γάμος θα έχει περίπου 170 καλεσμένους, ενώ οι Γιάννης Τσιμιτσέλης και Αλέξης Γεωργούλης θα συμμετάσχουν σε παράσταση πριν την εκδήλωση.
  • Πιθανότατα δεν θα παρευρεθούν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Ο γάμος θα γίνει αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, στη Μεσσηνία. 

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«Αύριο είναι ο γάμος. Εγώ σήμερα θα πάω. Τώρα εγώ θα πω ό,τι μπορώ να πω γιατί είμαστε πολύ φίλοι», ανέφερε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno. «Kανένα απαγορευτικό δεν υπάρχει σε μας να ανεβάσουμε φωτογραφίες ή ο,τιδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για να βγάλουμε και να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε φωτογραφία», διευκρίνισε σε  άλλο σημείο ο δημοσιογράφος.

«Είναι ένας γάμος, που θα βάλω το επίθετο "χειροποίητος", δηλαδή είναι πολλά πράγματα που έχει φτιάξει η Δανάη με τα χέρια της», συμπλήρωσε. 

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«Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Αλέξης Γεωργούλης παίζουνε και σήμερα και αύριο στην παράσταση. Είναι ένα πάρτι φίλων σήμερα το βράδυ και αύριο είναι ο γάμος. Εγώ θα φύγω μετά την εκπομπή», πρόσθεσε. 

Ο Άρης Καβατζίκης εκτίμησε ότι δε θα είναι στον γάμο η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης και πως οι καλεσμένοι θα είναι περίπου 170 άτομα. 

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