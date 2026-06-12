Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Ο γάμος θα γίνει αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, στη Μεσσηνία.

«Αύριο είναι ο γάμος. Εγώ σήμερα θα πάω. Τώρα εγώ θα πω ό,τι μπορώ να πω γιατί είμαστε πολύ φίλοι», ανέφερε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno. «Kανένα απαγορευτικό δεν υπάρχει σε μας να ανεβάσουμε φωτογραφίες ή ο,τιδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για να βγάλουμε και να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε φωτογραφία», διευκρίνισε σε άλλο σημείο ο δημοσιογράφος.

«Είναι ένας γάμος, που θα βάλω το επίθετο "χειροποίητος", δηλαδή είναι πολλά πράγματα που έχει φτιάξει η Δανάη με τα χέρια της», συμπλήρωσε.

«Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Αλέξης Γεωργούλης παίζουνε και σήμερα και αύριο στην παράσταση. Είναι ένα πάρτι φίλων σήμερα το βράδυ και αύριο είναι ο γάμος. Εγώ θα φύγω μετά την εκπομπή», πρόσθεσε.

Ο Άρης Καβατζίκης εκτίμησε ότι δε θα είναι στον γάμο η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης και πως οι καλεσμένοι θα είναι περίπου 170 άτομα.