Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!

Σε τρελά κέφια η μέλλουσα νύφη στην πρόβα του νυφικού της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα προετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, που θα γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.
  • Δημοσίευσε βίντεο από την πρόβα νυφικού της, χορεύοντας και τραγουδώντας το παραδοσιακό "Ωραία που είναι η νύφη μας".
  • Ο γάμος θα τελεστεί σε στενό κύκλο, με έμφαση στη διασκέδαση και μεγάλο γλέντι μετά την τελετή.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε στη Σέριφο και μετά από 1,5 χρόνο αποφάσισαν να παντρευτούν.
  • Η Δανάη εμφανίζεται ιδιαίτερα ευτυχισμένη και ενθουσιασμένη για την επικείμενη γαμήλια τελετή.

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, που αναμένεται να γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Δανάη Μπάρκα: Πρόβα νυφικού λίγο πριν τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε νέο βίντεο από την πρόβα του νυφικού της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το... χαρούμενο κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από τη μεγάλη ημέρα.

Πρόβα νυφικού στους MI-RŌ

Το βίντεο που ανήρτησε έδειχνε την ίδια να χορεύει στο ατελιέ τον σχεδιαστών μόδας και να τραγουδάει το παραδοσιακό κομμάτι Ωραία που είναι η νύφη μας, δίνοντας καθαρό bridal κλίμα στους followers της.

Το τραγούδι που επέλεξε είναι συνδεδεμένο με γαμήλιες τελετές και νυφικά γλέντια. Η ίδια εμφανίστηκε χαμογελαστή κι ευδιάθετη, με τις αναρτήσεις της να δείχνει το πόσο ευτυχισμένη είναι!

Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!

Το γαμήλιο πρόγραμμα

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι το μυστήριο θα τελεστεί στη Μεσσηνία, σε στενό κύκλο, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το παρών. Το ζευγάρι φέρεται να έχει επιλέξει καλοκαιρινό σκηνικό και να δίνει έμφαση στη διασκέδαση και στο πάρτι που θα ακολουθήσει μετά τον γάμο.

Δανάη Μπάρκα: Η ηλικία, ο γάμος και ο πρώτος της ρόλος σε ηλικία 9 ετών!

Σε άλλη αναφορά επισημαίνεται ότι ο γάμος πρόκειται να γίνει στη ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η Βίκυ Σταυροπούλου στη Μεσσηνία. Παράλληλα, γίνεται λόγος για εορτασμούς που θα κορυφωθούν με μεγάλο γλέντι στο σημείο όπου ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους.

Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!

Η σχέση 

Η σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση ξεκίνησε μακριά από τη δημοσιότητα. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στη Σέριφο και, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, γρήγορα ανέπτυξαν στενό δεσμό. Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, αποφάσισαν να προχωρήσουν στον γάμο τους.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις της παρουσιάστριας δείχνουν ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο, με τον γάμο της να αποτελεί το κεντρικό γεγονός των ημερών για την ίδια και το περιβάλλον της.

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