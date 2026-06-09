Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, που αναμένεται να γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε νέο βίντεο από την πρόβα του νυφικού της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το... χαρούμενο κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από τη μεγάλη ημέρα.

Πρόβα νυφικού στους MI-RŌ

Το βίντεο που ανήρτησε έδειχνε την ίδια να χορεύει στο ατελιέ τον σχεδιαστών μόδας και να τραγουδάει το παραδοσιακό κομμάτι Ωραία που είναι η νύφη μας, δίνοντας καθαρό bridal κλίμα στους followers της.

Το τραγούδι που επέλεξε είναι συνδεδεμένο με γαμήλιες τελετές και νυφικά γλέντια. Η ίδια εμφανίστηκε χαμογελαστή κι ευδιάθετη, με τις αναρτήσεις της να δείχνει το πόσο ευτυχισμένη είναι!

Το γαμήλιο πρόγραμμα

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι το μυστήριο θα τελεστεί στη Μεσσηνία, σε στενό κύκλο, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το παρών. Το ζευγάρι φέρεται να έχει επιλέξει καλοκαιρινό σκηνικό και να δίνει έμφαση στη διασκέδαση και στο πάρτι που θα ακολουθήσει μετά τον γάμο.

Σε άλλη αναφορά επισημαίνεται ότι ο γάμος πρόκειται να γίνει στη ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η Βίκυ Σταυροπούλου στη Μεσσηνία. Παράλληλα, γίνεται λόγος για εορτασμούς που θα κορυφωθούν με μεγάλο γλέντι στο σημείο όπου ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους.

Η σχέση

Η σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση ξεκίνησε μακριά από τη δημοσιότητα. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στη Σέριφο και, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, γρήγορα ανέπτυξαν στενό δεσμό. Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, αποφάσισαν να προχωρήσουν στον γάμο τους.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις της παρουσιάστριας δείχνουν ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο, με τον γάμο της να αποτελεί το κεντρικό γεγονός των ημερών για την ίδια και το περιβάλλον της.