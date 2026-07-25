Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων

Η υψηλή τεχνολογία και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.07.26, 20:40
Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
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Η Hyundai Motor Europe παρουσιάζει το IONIQ 3 ως μια νέα έκφραση της ηλεκτρικής κινητικότητας, συνδυάζοντας δυναμικό εξωτερικό σχεδιασμό, ένα ζεστό και ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο εσωτερικό, καθώς και τεχνολογίες συνδεσιμότητας νέας γενιάς. Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των πελατών, το αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback φέρνει τον προοδευτικό χαρακτήρα της μάρκας IONIQ σε ένα ακόμη πιο ευρύ κοινό.

Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων

Στην καρδιά του IONIQ 3 βρίσκεται η φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, μια μινιμαλιστική και καθαρή σχεδιαστική γλώσσα που εκφράζεται μέσα από τη χαρακτηριστική σιλουέτα «Aero Hatch». Η σχεδιαστική αυτή προσέγγιση συνδυάζει αεροδυναμική απόδοση, τόλμη και κομψότητα, ενώ παράλληλα απελευθερώνει άφθονο εσωτερικό χώρο, δημιουργώντας ένα ήρεμο και άνετο περιβάλλον για τις καθημερινές μετακινήσεις των πελατών.Ενώ το IONIQ 3 N Line υιοθετεί έναν πιο δυναμικό και μυώδη χαρακτήρα, οι υπόλοιπες εκδόσεις της σειράς αναδεικνύουν τη διαχρονική κομψότητα του σχήματος Aero Hatch, σε συνδυασμό με μια επιλογή ευχάριστων χρωματικών συνδυασμών στο εσωτερικό και εύχρηστων λειτουργιών.Ο χαρακτήρας αυτός πλαισιώνεται από μια ευρεία γκάμα σχεδίων ζαντών από 16 έως 18 ίντσες, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώσουν την προσωπικότητα του αυτοκινήτου τους με διακριτικό αλλά ξεχωριστό τρόπο.
Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων

Στο εσωτερικό, το IONIQ 3 συνεχίζει αυτή τη σχεδιαστική καθαρότητα μέσω μιας πρακτικής και ξεκάθαρα οργανωμένης καμπίνας .Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία «Furnished Space» της Hyundai, τοποθετώντας τα βασικά στοιχεία περισσότερο σαν έπιπλα παρά σαν συμβατικά εξαρτήματα αυτοκινήτου. Το IONIQ 3 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Hyundai που εξοπλίζεται με το PLEOS Connect, το σύστημα infotainment νέας γενιάς της εταιρείας, το οποίο προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον χρήστη παρόμοιο με smartphone και δυνατότητα επέκτασης λειτουργιών μέσω ενσωματωμένων εφαρμογών. Βασισμένο στο Android Automotive OS και σχεδιασμένο για να προσφέρει μια πιο διαισθητική και απρόσκοπτη εμπειρία εντός του οχήματος, το PLEOS Connect απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με πληροφορίες, ψυχαγωγία και λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων

Το PLEOS Connect συνδυάζει μια μεγάλη κεντρική οθόνη, διαθέσιμη σε διαστάσεις 12,9 ή 14,6 ιντσών ανάλογα με την έκδοση, με ένα προαιρετικό slim display πληροφοριών για τον οδηγό, το οποίο προβάλλει τα βασικά δεδομένα εντός του οπτικού του πεδίου. Το PLEOS Connect εισάγει επίσης το PLEOS App Market, δημιουργώντας ένα ανοικτό αλλά ελεγχόμενο οικοσύστημα για προγραμματιστές εφαρμογών και παρόχους υπηρεσιών. Κατά την έναρξη των πωλήσεων, το σύστημα θα προσφέρει πρόσβαση σε περίπου δέκα εφαρμογές περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μουσικής, ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να είναι διαθέσιμες περισσότερες από 30 εφαρμογές.

Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ο Gleo AI, ο προσωποποιημένος φωνητικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Hyundai. Σχεδιασμένος ώστε να υποστηρίζει πιο φυσικές και λειτουργικές συνομιλίες, ο Gleo AI επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες και υπηρεσίες του οχήματος μέσα από έναν πιο διαισθητικό διάλογο. Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν το PLEOS Connect βασικό πυλώνα της συνολικής πρότασης του IONIQ 3 : προηγμένη τεχνολογία που παραμένει απλή, προσωπική και ουσιαστικά χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων

Η ανάπτυξη και οι δοκιμές του IONIQ 3 στην Ευρώπη βοήθησαν στη βελτιστοποίηση της ανάρτησης, του συστήματος διεύθυνσης και της άνεσης κύλισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές οδικές συνθήκες της Ευρώπης. Από την αρχή της εξέλιξης του μοντέλου, οι ομάδες της Hyundai στην Ευρώπη συνέβαλαν στη σχεδιαστική κατεύθυνση, στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και στον οδηγικό του χαρακτήρα, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων πελατών.Η παραγωγή του μοντέλου που θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai Motor στο İzmit, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού παραγωγικού αποτυπώματος της Hyundai, υποστηρίζει την αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα κοντά στη βασική αγορά του μοντέλου και ενισχύει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πελατών.


 

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