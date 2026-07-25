Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του

Συμπληρωματική έρευνα της ΕΛΑΣ στον χώρο του εγκλήματος

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με AI
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/7/2026)

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Εξελίξεις υπάρχουν στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη στυγερή δολοφονία του 73χρονου γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα.

Έπειτα από συμπληρωματική έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο του εγκλήματος, εντοπίστηκαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του άτυχου δικηγόρου. Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει πως ο 28χρονος Αιγύπτιος δράστης δεν είχε ως κύριο στόχο την αφαίρεση όλων των προσωπικών αντικειμένων του θύματος, καθώς μετά την πράξη του αφαίρεσε μόνο τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενδεχομένως κάποια χρήματα.

Δολοφονία Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του 28χρονου μετά τον φόνο

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στον 28χρονο

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του δράστη έγιναν μέσα από αξιοποίηση αποτυπωμάτων, οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και από ένα χαρακτηριστικό τραύμα στο χέρι του. Κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης και των σφοδρών χτυπημάτων που κατάφερε στο θύμα, ο 28χρονος έσπασε το χέρι του. Αμέσως μετά το έγκλημα, επισκέφθηκε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ισχυριζόμενος ψευδώς στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε κάνοντας σκέιτμπορντ, ενώ στη συνέχεια διανυκτέρευσε στο σπίτι ενός φίλου του.

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον κατηγορούμενο λίγα μόλις λεπτά μετά τη δολοφονία. Ο 28χρονος καταγράφεται να περπατά απόλυτα ψύχραιμος στον δρόμο, να μιλά στο κινητό του και να κρατά στο δεξί του χέρι το λάπτοπ του ποινικολόγου.

Οι αστυνομικοί, γνωρίζοντας ότι ο ύποπτος σύχναζε στην περιοχή της οδού Αχαρνών, οργάνωσαν επιχείρηση, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Οδηγούμενος στα δικαστήρια, ο 28χρονος ομολόγησε ότι διαπληκτίστηκε με τον δικηγόρο, τον χτύπησε σοβαρά και στη συνέχεια αποχώρησε, επιμένοντας ότι πήρε μόνο το λάπτοπ.

Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει ατάραχος από το γραφείο

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Οι κατηγορίες στον δράστη

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι ο Αιγύπτιος ήταν ήδη σεσημασμένος, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη.

 

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