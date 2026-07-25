Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία - Αναχώρησαν τα 2 Canadair

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα στέλνει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία για την υποστήριξη κατά των δασικών πυρκαγιών.
  • Η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.
  • Επιπλέον, αποστέλλεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J για τη μεταφορά προσωπικού και υλικών.
  • Τα αεροσκάφη αναμένονται στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας το απόγευμα της 25ης Ιουλίου.

Η Ελλάδα αποστέλλει σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα.

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