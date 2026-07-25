Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες

Χιόνι έπεσε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Όλυμπο, στην καρδιά του καλοκαιριού, μετά την απότομη πτώση της θερμοκρασίας στα υψηλότερα σημεία του βουνού.

Η χιονόπτωση καταγράφηκε στο Οροπέδιο των Μουσών και γύρω από το ορειβατικό καταφύγιο «Χρήστος Κάκαλος», σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά τέλη Ιουλίου.

Το βίντεο από το σημείο δημοσίευσε ο ορειβάτης και διαχειριστής του καταφυγίου, Αλέξανδρος Στύλλας. Σε αυτό διακρίνεται ένα λεπτό στρώμα χιονιού να έχει καλύψει το έδαφος και τις γύρω βραχώδεις επιφάνειες, αλλάζοντας προσωρινά την εικόνα του ορεινού τοπίου.

Η χιονόπτωση σημειώθηκε την ώρα που στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας επικρατούσαν καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες. Η μεγάλη διαφορά υψομέτρου, ωστόσο, διαμορφώνει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στις ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου.

Στα λευκά το Οροπέδιο των Μουσών

Η μεταβολή του καιρού έγινε γρήγορα αισθητή στο Οροπέδιο των Μουσών, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε αρκετά ώστε η βροχή να μετατραπεί σε χιόνι. Οι κορυφές και το έδαφος γύρω από το καταφύγιο άσπρισαν, έστω και προσωρινά, δημιουργώντας ένα σπάνιο για την εποχή θέαμα για όσους βρίσκονταν στο βουνό.

Η παρουσία χιονιού στα τέλη Ιουλίου μπορεί να προκαλεί εντύπωση, όμως στα μεγάλα υψόμετρα του Ολύμπου οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που επικρατούν στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη, ενώ ο καιρός μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά.

Ακόμη και το καλοκαίρι, δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, έντονοι άνεμοι ή μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, όσοι σχεδιάζουν ανάβαση στις κορυφές πρέπει να παρακολουθούν την πρόγνωση και να έχουν μαζί τους κατάλληλο εξοπλισμό και ζεστά, αδιάβροχα ρούχα.

Το καταφύγιο «Χρήστος Κάκαλος»

Το καταφύγιο «Χρήστος Κάκαλος» βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Οροπεδίου των Μουσών, σε υψόμετρο 2.650 μέτρων. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά καταφύγια του Ολύμπου και βασικό σημείο στάσης για πεζοπόρους και ορειβάτες που κατευθύνονται προς τις υψηλότερες κορυφές του βουνού.

Από το 2003 λειτουργεί και ως κέντρο αναρρίχησης και ορειβατικού σκι. Η θέση του προσφέρει πρόσβαση σε διαδρομές που οδηγούν προς τον Μύτικα και άλλες κορυφές, όμως οι επισκέπτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ιδιαίτερα ευμετάβλητες συνθήκες της περιοχής.

Το καταφύγιο πήρε το όνομά του από τον Χρήστο Κάκαλο, τον Έλληνα κυνηγό και οδηγό από το Λιτόχωρο που συμμετείχε στην πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στον Μύτικα. Μαζί με τους Ελβετούς Φρεντερίκ Μπουασονά και Ντανιέλ Μπο-Μποβί έφτασαν στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου στις 2 Αυγούστου 1913.

Οι εικόνες της χιονόπτωσης από το συγκεκριμένο σημείο έγιναν γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μέσα σε λίγες ώρες το καλοκαιρινό τοπίο μετατράπηκε σε ένα προσωρινό λευκό σκηνικό.