Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας

Η νέα φωτογραφία της παρουσιάστριας από την Πάρο

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Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στην Πάρο, χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό της.
  • Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «Hi» και εικονίζει τη μητέρα να χαμογελάει.
  • Η παρουσιάστρια διατηρεί χαμηλούς τόνους στην έκθεση της κόρης της στα social media.
  • Περνάει το καλοκαίρι στην Πάρο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους.
  • Πρόσφατα, είχε βγει για δείπνο με φίλους σε γνωστό εστιατόριο της Πάρου.

Νέα ανάρτηση με την κορούλα της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το Σάββατο 25 Ιουλίου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Πάρο. Η παρουσιάστρια του Alpha εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της την τρεισήμισι μηνών κόρη της, Ξένια Κουτσουμπή, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά να μην αποκαλύψει το πρόσωπο του παιδιού.

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Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λιτή λεζάντα «Hi», μαζί με ένα μπιμπερό και μία λευκή καρδιά. Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελά στον φακό, σε ένα νέο οικογενειακό στιγμιότυπο από την περίοδο των διακοπών της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα εικόνες από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, διατηρώντας σταθερά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την έκθεση της κόρης της στα social media.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο

Όπως είναι γνωστό, η KatKen περνάει μέρος του καλοκαιριού της στην Πάρο, έχοντας δίπλα της τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια Κουτσουμπή. Η νέα selfie με το παιδί της εντάσσεται στις αναρτήσεις που έχει κάνει από το νησί τις τελευταίες ημέρες.

Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας

Στο ίδιο διάστημα, η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα του Alpha είχε δημοσιεύσει και στιγμιότυπα από βραδινή έξοδο στην Πάρο, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/7. Η έξοδος έγινε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού μαζί με παρέα φίλων.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται ότι ήταν μαζί τους βρίσκονται ο hairstylist Γιώργος Ποθητός, ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

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ΠΑΡΟΣ
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ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ
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