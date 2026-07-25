Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

Νέα ανάρτηση με την κορούλα της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το Σάββατο 25 Ιουλίου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Πάρο. Η παρουσιάστρια του Alpha εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της την τρεισήμισι μηνών κόρη της, Ξένια Κουτσουμπή, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά να μην αποκαλύψει το πρόσωπο του παιδιού.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λιτή λεζάντα «Hi», μαζί με ένα μπιμπερό και μία λευκή καρδιά. Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελά στον φακό, σε ένα νέο οικογενειακό στιγμιότυπο από την περίοδο των διακοπών της.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα εικόνες από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, διατηρώντας σταθερά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την έκθεση της κόρης της στα social media.

Όπως είναι γνωστό, η KatKen περνάει μέρος του καλοκαιριού της στην Πάρο, έχοντας δίπλα της τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια Κουτσουμπή. Η νέα selfie με το παιδί της εντάσσεται στις αναρτήσεις που έχει κάνει από το νησί τις τελευταίες ημέρες.

Στο ίδιο διάστημα, η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα του Alpha είχε δημοσιεύσει και στιγμιότυπα από βραδινή έξοδο στην Πάρο, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/7. Η έξοδος έγινε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού μαζί με παρέα φίλων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται ότι ήταν μαζί τους βρίσκονται ο hairstylist Γιώργος Ποθητός, ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.