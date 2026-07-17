Κατερίνα Καινούργιου πιο ευτυχισμένη από ποτέ: «Δεν έχω νιώσει πιο πλήρης»

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας από τις διακοπές της στην Πάρο

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές στην Πάρο με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε σκέψεις για τη μητρότητα και την ευτυχία που νιώθει μετά τη γέννηση της κόρης της.
  • Περιγράφει τη νέα καθημερινότητά της, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν έχει νιώσει πιο πλήρης.
  • Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο καθώς είναι το πρώτο που περνούν μαζί ως οικογένεια στην Πάρο.
  • Η Κατερίνα αναφέρεται στη συγκλονιστική στιγμή που είδε τον σύζυγό της να κρατάει το μωρό τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε στο Instagram σκέψεις για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση της κόρης της.

Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την Ξένια

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, η KatKen δημοσίευσε selfie από το νησί και περιέγραψε τη νέα καθημερινότητά της δίπλα στο παιδί της. Όπως έγραψε: «10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου... Αν μου έλεγαν πριν ένα χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν... Κι όμως... μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δε θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης... Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλά κοιμάται δίπλα σου».

Κατερίνα Καινούργιου πιο ευτυχισμένη από ποτέ: «Δεν έχω νιώσει πιο πλήρης»

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Κατερίνα Καινούργιου: Οικογενειακή απόδραση στην Πάρο

Η Πάρος αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ στο νησί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το φετινό ταξίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς είναι το πρώτο καλοκαίρι που περνούν εκεί μαζί με την κόρη τους.

Η νέα αγαπημένη συνήθεια της Κατερίνας Καινούργιου είναι να φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κορούλα τους!

Η νέα αγαπημένη συνήθεια της Κατερίνας Καινούργιου είναι να φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κορούλα τους! /Φωτογραφία Instagram

Το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε φωτογραφίες από τις βόλτες της με τη λίγων μηνών Ξένια στα σοκάκια της Πάρου. Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να περπατάει με το καρότσι της μικρής.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες βόλτες με την κορούλα της Ξένια στην Πάρο

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια έγραψε: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου …❤️ Το πιο όμορφο της ζωής μου».

Κατερίνα Καινούργιου πιο ευτυχισμένη από ποτέ: «Δεν έχω νιώσει πιο πλήρης»

Η Κατερίνα Καινούργιου για τη στιγμή μετά τη γέννηση της Ξένιας

Η παρουσιάστρια έχει επίσης περιγράψει τη συναισθηματική εμπειρία της γέννησης και τη στιγμή που είδε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά το παιδί τους. Όπως ανέφερε: «Όταν γεννήσεις και τον δεις να αγκαλιάζει για πρώτη φορά τον γιο σας, εκεί θα τον ερωτευτείς ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι το πιο ωραίο συναίσθημα. Η συγκλονιστική στιγμή είναι όταν σου δώσουν το μωράκι πάνω σου. Έκλαψα γιατί εκεί έχεις και το άγχος αν πήγαν όλα καλά και μετά όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου, τον άνδρα σου, να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό σας».

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