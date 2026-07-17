Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε στο Instagram σκέψεις για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση της κόρης της.

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, η KatKen δημοσίευσε selfie από το νησί και περιέγραψε τη νέα καθημερινότητά της δίπλα στο παιδί της. Όπως έγραψε: «10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου... Αν μου έλεγαν πριν ένα χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν... Κι όμως... μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δε θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης... Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλά κοιμάται δίπλα σου».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Κατερίνα Καινούργιου: Οικογενειακή απόδραση στην Πάρο

Η Πάρος αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ στο νησί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το φετινό ταξίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς είναι το πρώτο καλοκαίρι που περνούν εκεί μαζί με την κόρη τους.

Η νέα αγαπημένη συνήθεια της Κατερίνας Καινούργιου είναι να φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την κορούλα τους! /Φωτογραφία Instagram

Το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε φωτογραφίες από τις βόλτες της με τη λίγων μηνών Ξένια στα σοκάκια της Πάρου. Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να περπατάει με το καρότσι της μικρής.

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια έγραψε: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου …❤️ Το πιο όμορφο της ζωής μου».

Η Κατερίνα Καινούργιου για τη στιγμή μετά τη γέννηση της Ξένιας

Η παρουσιάστρια έχει επίσης περιγράψει τη συναισθηματική εμπειρία της γέννησης και τη στιγμή που είδε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά το παιδί τους. Όπως ανέφερε: «Όταν γεννήσεις και τον δεις να αγκαλιάζει για πρώτη φορά τον γιο σας, εκεί θα τον ερωτευτείς ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι το πιο ωραίο συναίσθημα. Η συγκλονιστική στιγμή είναι όταν σου δώσουν το μωράκι πάνω σου. Έκλαψα γιατί εκεί έχεις και το άγχος αν πήγαν όλα καλά και μετά όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου, τον άνδρα σου, να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό σας».