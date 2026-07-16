Απόσπασμα από τη συνέντευξη της μητέρας του Λορέντζο Καριέρε, Ματούλας, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2021

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο πρώην παίκτης του θρυλικού «Bar» και μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα» αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα, δίνοντας μια αθόρυβη μάχη. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε τεράστια συγκίνηση σε φίλους, συγγενείς, αλλά και σε όλους όσοι τον αγάπησαν μέσα από την τηλεοπτική και μουσική του πορεία

Το συγκινητικό «αντίο» της ετεροθαλούς αδελφής του στα social media

Λίγες ώρες μετά την απώλειά του, η ετεροθαλής αδελφή του θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια, ραγίζοντας καρδιές με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση:

«Αδερφούλη μας λατρεμένε..! Δεν υπάρχουν λόγια.. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση Λορεντζίνο μου..», έγραψε στο Facebook.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Από το «Bar» του Mega και τις πίστες, στην ήρεμη οικογενειακή ζωή

Ο Λορέντζο Καριέρε συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2002, όταν συμμετείχε στο «Bar» του Mega, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής. Πριν από την τηλεόραση είχε εργαστεί με επιτυχία ως μοντέλο, ενώ αμέσως μετά το reality έκανε τεράστια επιτυχία στη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον Γιώργο Ελεύθερα το αγαπημένο pop συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Ο Γιώργος Ελευθέρας αποχαιρετά τον Λορέντζο Καριέρε

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει συνειδητά να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Προτεραιότητά του ήταν η οικογένειά του. Μαζί με τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, είχαν δημιουργήσει μια υπέροχη, ήρεμη καθημερινότητα και είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Ο γιος της Ματούλας και οι θυελλώδεις σχέσεις τους

Ο Λορέντζο γεννήθηκε το 1975. Ήταν γιος της εμβληματικής Ματούλας (Διαμάντω Κουτροπούλου) και του γνωστού Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε.

Οι γονείς του παντρεύτηκαν το 1974, όμως ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ. Κατά καιρούς, η πολυτάραχη και έντονη σχέση του Λορέντζο με τη μητέρα του, που πέρασε από μεγάλες περιόδους αποξένωσης και κρίσεων, είχε απασχολήσει έντονα τα πρωτοσέλιδα και τις lifestyle εκπομπές. Παρά τις δυσκολίες και τα σκαμπανεβάσματα της ζωής του, ο Λορέντζο έφυγε έχοντας στο πλευρό του τους δικούς του ανθρώπους που τον λάτρευαν.