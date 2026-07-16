Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Η ανάρτηση του κουμπάρου του, Γιάννη Κουρτάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε θα γίνει το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου, στις 11:30, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.
  • Ο θάνατός του ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Ήταν γνωστός από τη συμμετοχή του στο reality «Τhe Bar» και δημιούργησε το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».
  • Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχαν δύο γιους, 16 και 14 ετών.
  • Δεν είχε επαφές με τη μητέρα του, Ματούλα, τα τελευταία χρόνια.

Η οικογένειά του και οι αγαπημένοι του άνθρωποι θα αποχαιρετήσουν τον Λορέντζο Καριέρε το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου.

Λορέντζο Καριέρε: Πέθανε ο γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης, η κηδεία του θα γίνει στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του/ instagram

Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του/ instagram

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, χθες το βράδυ. Το τελευταίο διάστημα, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τον Λορέντζο Καριέρε τον γνώρισε το ευρύ κοινό μέσω της συμμετοχής του στο reality «Τhe Bar».

Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του/ instagram

Λορέντζο Καριέρε: Το αντίο του κουμπάρου του/ instagram

Αργότερα, δημιούργησε το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελευθέρα. Ήταν γιος της Ματούλας, με την οποία δεν είχαν επαφές τα τελευταία χρόνια. 

Θάνατος Λορέντζο: «Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης & ο πιο σωστός μπαμπάς»

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, 16 και 14 ετών σήμερα. Το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, όποτε δημιούργησε την οικογένειά του.  

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