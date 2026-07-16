Η οικογένειά του και οι αγαπημένοι του άνθρωποι θα αποχαιρετήσουν τον Λορέντζο Καριέρε το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης, η κηδεία του θα γίνει στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Λορέντζο Καριέρε: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του/ instagram

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, χθες το βράδυ. Το τελευταίο διάστημα, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τον Λορέντζο Καριέρε τον γνώρισε το ευρύ κοινό μέσω της συμμετοχής του στο reality «Τhe Bar».

Λορέντζο Καριέρε: Το αντίο του κουμπάρου του/ instagram

Αργότερα, δημιούργησε το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελευθέρα. Ήταν γιος της Ματούλας, με την οποία δεν είχαν επαφές τα τελευταία χρόνια.

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, 16 και 14 ετών σήμερα. Το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, όποτε δημιούργησε την οικογένειά του.