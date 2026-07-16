Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήρε η Μπάγια Αντωνοπούλου με τον νεογέννητο γιο της, το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου. Στο πλευρό της ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης.
Οι ευτυχισμένοι γονείς πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, κρατώντας στα χέρια τους το βρεφικό κάθισμα με τον μπέμπη τους. Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με γαλάζιο αέρινο φόρεμα, κρατώντας μια ανθοδέσμη στα χέρια.
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Κατά την αναχώρησή τους από το μαιευτήριο, η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης εμφανίστηκαν με τον μαιευτήρα - γυναικολόγο Στέλιο Παπαδόπουλο και τη μαία τους.
Λίγο μετά τον τοκετό, η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε την πρώτη της ανάρτηση από το μαιευτήριο μέσω Instagram. Αναδημοσίευσε φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Νίκος Κώτσης, στην οποία εμφανιζόταν το νεογέννητο παιδί τους.
Το ζευγάρι είχε γνωστοποιήσει δημόσια την εγκυμοσύνη της δημοσιογράφου, μετά από δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθεια να αποκτήσει παιδί. Η ίδια είχε περιγράψει την εγκυμοσύνη ως «θαύμα».
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Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκαν και, λίγους μήνες αργότερα, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.
Με την επιστροφή τους στο σπίτι, η δημοσιογράφος και ο επιχειρηματίας ξεκινούν την καθημερινότητά τους ως γονείς, μαζί με τον νεογέννητο γιο τους.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.