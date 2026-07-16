Μπάγια Αντωνοπούλου: Στιγμιότυπα από την έξοδό της από το μαιευτήριο/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήρε η Μπάγια Αντωνοπούλου με τον νεογέννητο γιο της, το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου. Στο πλευρό της ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης.

Μπάγια Αντωνοπούλου- Νίκος Κώτσης/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι ευτυχισμένοι γονείς πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, κρατώντας στα χέρια τους το βρεφικό κάθισμα με τον μπέμπη τους. Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με γαλάζιο αέρινο φόρεμα, κρατώντας μια ανθοδέσμη στα χέρια.

Το γαλάζιο θα είναι πλέον, το χρώμα που θα κυριαρχεί στη ζωή τους!

Μπάγια Αντωνοπούλου- Νίκος Κώτσης/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το μωρό τους ήρθε στον κόσμο νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου 2026.

Κατά την αναχώρησή τους από το μαιευτήριο, η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης εμφανίστηκαν με τον μαιευτήρα - γυναικολόγο Στέλιο Παπαδόπουλο και τη μαία τους.

Στέλιος Παπαδόπουλος- Μπάγια Αντωνοπούλου- Νίκος Κώτσης/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίγο μετά τον τοκετό, η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε την πρώτη της ανάρτηση από το μαιευτήριο μέσω Instagram. Αναδημοσίευσε φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Νίκος Κώτσης, στην οποία εμφανιζόταν το νεογέννητο παιδί τους.

Το ζευγάρι είχε γνωστοποιήσει δημόσια την εγκυμοσύνη της δημοσιογράφου, μετά από δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθεια να αποκτήσει παιδί. Η ίδια είχε περιγράψει την εγκυμοσύνη ως «θαύμα».

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκαν και, λίγους μήνες αργότερα, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

Με την επιστροφή τους στο σπίτι, η δημοσιογράφος και ο επιχειρηματίας ξεκινούν την καθημερινότητά τους ως γονείς, μαζί με τον νεογέννητο γιο τους.