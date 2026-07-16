Σπουδαίες επιδόσεις στο Διεθνές Μίτινγκ Ρίψεων «Κώστας Σπανίδης»

Πανελλήνιο Ρεκόρ στη Σφαιροβολία Γυναικών Κ20 από τη Μαρία Ραφαηλίδου

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STAR.GR
Αθλητικα
Συμμετοχές από πολλές χώρες, και αξιόλογες επιδόσεις, σημειώθηκαν σε μία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση

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Η παρακαταθήκη, το πλούσιο έργο και το όραμα του Κώστα Σπανίδη αναδείχθηκαν μέσα από το Thessaloniki Athletics Meeting Kostas Spanidis, που διεξήχθη με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Καυτανζογλείου Σταδίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από αξιόλογες συμμετοχές αθλητών και αθλητριών από την Ελλάδα και από συνολικά δέκα χώρες, δίνοντας νέα πνοή σε έναν θεσμό που φέρει το όνομα και κρατά ζωντανή τη μνήμη του πανελληνιονίκη της δισκοβολίας και Ολυμπιονίκη προπονητή.

spanidis

Το Διεθνές Μίτινγκ Ρίψεων «Κώστας Σπανίδης» συνδιοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Καυτανζογλείου Σταδίου, σε αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την προοπτική να ανέβει σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

spanidis

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, σε πέντε από τα αγωνίσματα του μίτινγκ (σφαιροβολία ανδρών & γυναικών, σφυροβολία ανδρών & γυναικών, δισκοβολία ανδρών), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν βαθμούς στην ειδική κατάταξη (ranking) World Athletics Continental Tour Challenger της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, μαζί με σημαντικά χρηματικά έπαθλα:

Στη σφαιροβολία γυναικών η Μαρία Ραφαηλίδου πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Γυναικών Κ20 με το εντυπωσιακό 16,80 μ. στην τελευταία της βολή, βελτιώνοντας την προηγούμενη δική της επίδοση, που ήταν 16,59 μ. από τον περασμένο Μάρτιο. 

spanidis

Η νεαρή πρωταθλήτρια κατέκτησε την τρίτη θέση, πίσω από την Πολωνή Ζουζάνα Μασλάνα (16,95 μ.) και τη Μαρία Μαγκούλια (16,88 μ.,), η οποία επίσης ξεχώρισε, αφού πλησίασε το ατομικό της ρεκόρ των 17,00 μ. και με τους πόντους που συγκέντρωσε κερδίζει πολύτιμο έδαφος στην προσπάθειά της να μπει στο «τοπ 30» της κατάταξης και να πάρει την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών του Μπέρμιγχαμ (10 έως 16 Αυγούστου). Στο ίδιο αγώνισμα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα τερμάτισε τέταρτη με 15,92 μ..

spanidis

Αντίστοιχα, στη σφαίρα των ανδρών ο Γεωργιανός Γκιόργκι Μουγιαρίτζε υπερίσχυσε με 19,72 μ., έχοντας τέσσερις βολές από 19,59 και πάνω, με δεύτερο τον Κωνσταντίνο Γεννίκη (19,09 μ.) και τρίτο τον Οδυσσέα Μουζενίδη του διοργανωτή ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (18,79 μ.).

Ιδιαίτερη λάμψη έδωσε με την συμμετοχή της στη σφυροβολία γυναικών η αειθαλής Κουβανή Γίπσι Μορένο. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του 2008 και τρις παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία αγωνίζεται πλέον με αλβανική υπηκοότητα, πρώτευσε με καλύτερη βολή στα 66,84 μ., δείχνοντας ότι παραμένει δυνατή στα 45 της χρόνια. 

spanidis

Συναρπαστική εξέλιξη και μεγάλο ανταγωνισμό είχε και η σφυροβολία των ανδρών, με θριαμβευτή τον Κύπριο Ιωσήφ Κεσίδη (76,58 μ.). Καλύτερος μεταξύ των εκπροσώπων της Ελλάδας ήταν ο Άγγελος Μαντζουράνης (75,06 μ.), ο οποίος με τους πόντους που συγκέντρωσε θέτει υποψηφιότητα για το Μπέρμιγχαμ, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Αλβανός Μάρκελο Μέμα (74,96 μ.), μπροστά από τους Γιώργο Παπαναστασίου (74,71 μ.), Γιάννη Κορακίδη (73,67 μ.) και Μιχάλη Αναστασάκη (73,24 μ.).

Στη δισκοβολία ανδρών, ο Δημήτρης Παυλίδης κέρδισε με επίδοση 60,73 μ., έπειτα από δυνατή μονομαχία με τον Χιλιανό Λούκας Νέρβι (60,69 μ.) και με τον Κύπριο Ιωσήφ Μιχάλη Παπά να συμπληρώνει την τριάδα (59,89 μ.).

spanidis

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα, τα οποία περιλάμβαναν μόνο ελληνικές συμμετοχές, επικράτησαν ο Οδυσσέας Τζεϊρανίδης στον ακοντισμό ανδρών (67,32 μ.), η Βασιλική Σαμολαδά στη δισκοβολία γυναικών (49,10 μ.) και η Θεοδώρα Αραμπατζή στον ακοντισμό γυναικών (48,03 μ.).

Παράλληλα διεξήχθησαν τρία ξεχωριστά αγωνίσματα στην κατηγορία Ανδρών Κ20, σχεδιασμένα για τους Έλληνες ρίπτες με το βλέμμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 που θα πραγματοποιηθεί στο Όρεγκον των ΗΠΑ (5 έως 9 Αυγούστου). Νικητές αναδείχθηκαν ο Βαλάντης Κανοτζιάν του διοργανωτή ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ στη σφαιροβολία Κ20 με καλύτερη βολή στα 18,96 μ., ο Απόστολος Τζαμτζής στη σφυροβολία με 66,85 μ. και ο Γιώργος Στεργιόπουλος στη δισκοβολία με 51,57 μ..

spanidis

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την TaxiWay, ευγενικό Υποστηρικτή Μετακινήσεων του Thessaloniki Athletics Meeting Kostas Spanidis, για την καθοριστική συμβολή της στην επιτυχία της διοργάνωσης!

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Γκιόργκι Μουγιαρίτζε (Γεωργία) 19,72 μ.
2. Κωνσταντίνος Γεννίκης (Ελλάδα) 19,09 μ.
3. Οδυσσέας Μουζενίδης (Ελλάδα) 18,79 μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Ιωσήφ Κεσίδης (Κύπρος) 76,58 μ.
2. Άγγελος Μαντζουράνης (Ελλάδα) 75,06 μ.
3. Μάρκελο Μέμα (Αλβανία) 74,96 μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Δημήτρης Παυλίδης (Ελλάδα) 60,73 μ.
2. Λούκας Νέρβι (Χιλή) 60,69 μ.
3. Ιωσήφ Μιχάλη Παπά (Κύπρος) 59,89 μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1. Οδυσσέας Τζεϊρανίδης (Ελλάδα) 67,32 μ.
2. Αντώνης Πολυμέρου (Ελλάδα) 57,65 μ.
3. Χρήστος-Άδωνις Ατζανός (Ελλάδα) 54,41 μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ζουζάνα Μασλάνα (Πολωνία) 16,95 μ.
2. Μαρία Μαγκούλια (Ελλάδα) 16,80 μ..
3. Μαρία Ραφαηλίδου (Ελλάδα) 16,88 μ. - Πανελλήνιο Ρεκόρ Γυναικών Κ20

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Γίπσι Μορένο (Αλβανία) 66,84 μ.
2. Βερόνικα Κανούχοβα (Σλοβακία) 63,22 μ.
3. Παρασκευή Πουλλή (Ελλάδα) 62,86 μ.

spanidis

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Βασιλική Σαμολαδά (Ελλάδα) 49,10 μ.
2. Χρυσάνθη Λατιφλάρι (Ελλάδα) 40,19 μ.
3. Σοφία Μπακοστέργιου (Ελλάδα) 39,17 μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Θεοδώρα Αραμπατζή (Ελλάδα) 48,03 μ.
2. Μαρία Βαρβάρα Σταματάκου (Ελλάδα) 41,02 μ.
3. Φωτεινή Χατζίδου (Ελλάδα) 31,95 μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 (6 μ.)
1. Χρυσοβαλάντης Κανοτζιάν (Ελλάδα) 18,96 μ.
2. Θανάσης Παπουλίδης (Ελλάδα) 15,62 μ.
3. Γιάννης Κατσαρός (Ελλάδα) 15,59 μ.

spanidis

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 (6 κ.)
1. Απόστολος Τζαμτζής (Ελλάδα) 66,85 μ. 
2. Χρήστος Κιτσόπουλος (Ελλάδα) 55,05 μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 (1,75 κ.)
1. Γιώργος Στεργιόπουλος (Ελλάδα) 51,57 μ.
2. Θανάσης Παπουλίδης (Ελλάδα) 50,68 μ.
3. Κωνσταντίνος Μπουλάκης (Ελλάδα) 44,12 μ.
 

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