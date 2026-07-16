Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ

Καλύπτεται από 8ετή εργοστασιακή εγγύηση, η οποία είναι μεταβιβάσιμη

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Αυτοκινητο
Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ
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Κερδίζοντας ακόμα περισσότερο έδαφος σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς αυτοκινήτου, το νέο Jeep Compass e-Hybrid διατίθεται πλέον με εισαγωγική τιμή €32.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude που περιλαμβάνει πρακτικά τα πάντα.

Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ

Μεταξύ πολλών άλλων διαθέτει ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, οθόνη infotainment 16”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18”.

Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ
Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού ονομάζεται Summit και διαθέτει επιπλέον LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, επενδύσεις καθισμάτων από οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και συναγερμό.Στην έκδοση e-Hybrid το ολοκαίνουργιο C-SUV της Jeep αποδίδει 145 HP και έχει αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με την κατανάλωση καυσίμου στον μικτό κύκλο WLTP να είναι 5,9 lt/100 km.

Τώρα το Jeep Compass e-Hybrid με 32.990 ευρώ

Το υβριδικό σύστημα έχει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.Επιπρόσθετα, το νέο μοντέλο της Jeep καλύπτεται από 8ετή (ή 120.000 km) εγγύηση που συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος και είναι μεταβιβάσιμη, διαφυλάσσοντας την μεταπωλητική αξία.

 

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