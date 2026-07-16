Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του

Σου επιτρέπει συγκεντρωμένος στον δρόμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.07.26 , 09:48 Ζεύγος Βαρθακούρη: To πάρτι στο σπίτι για τα γενέθλια της Λιόνας
16.07.26 , 09:44 Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
16.07.26 , 09:07 Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
16.07.26 , 09:03 Η κατάρα της οικογένειας Κένεντι - Η μέρα που πέθανε ο «πρίγκιπας» των ΗΠΑ
16.07.26 , 09:02 Μηχανογραφικό 2026: Λήγει απόψε η προθεσμία - Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις
16.07.26 , 08:35 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ρομαντική απόδραση στο Μιλάνο
16.07.26 , 08:13 Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν, αντίποινα της Τεχεράνης
16.07.26 , 07:47 Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος
16.07.26 , 07:33 Χαλκιδική: Πατέρας, μητέρα και μωρό νεκροί σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα
16.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Ιουλίου
15.07.26 , 23:59 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις φίλες της στην Πάρο
15.07.26 , 23:37 Μάρω Κοντού: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της
15.07.26 , 23:09 Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο της Μάρως Κοντού!
15.07.26 , 23:02 First Dates: «Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;»
15.07.26 , 23:00 Αίσιο τέλος για την 22χρονη που εξαφανίστηκε στην περιοχή των Ελληνορώσων
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Λορέντζο Καριέρε: Πέθανε ο γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»
Χαλκιδική: Πατέρας, μητέρα και μωρό νεκροί σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα
Νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα
Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google συγκαταλέγεται στα κορυφαία συστήματα πολυμέσων της αγοράς, προσφέροντας μια εύχρηστη και ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας. Από την πρώτη του εμφάνιση, το 2022, στο Megane E-Tech electric, αναβαθμίζεται συνεχώς μέσω αυτόματων ενημερώσεων και εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες, όπως:

•    νέες εφαρμογές (HBO Max, Amazon Music, Waze, SongPop for Renault, Canal+ κ.ά.),
•    νέες λειτουργίες στους Google Maps, ειδικά σχεδιασμένες και για τα ηλεκτρικά οχήματα.
Το Gemini θα διατεθεί σταδιακά σε όλα τα μοντέλα Renault που εξοπλίζονται με το OpenR Link με Google built-in και κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή γκάμα της Renault — από το Twingo έως το Rafale — καθώς και σε διεθνή μοντέλα, όπως τα Boreal και Duster στην Ινδία.

Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του
Σταδιακή διάθεση μέσω Over-the-Air ενημερώσεων

Η πρώτη φάση της διάθεσης του Gemini ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Renault.
Οι πρώτοι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με λογαριασμό Google μπορούν να ενεργοποιήσουν το Gemini απευθείας από την κεντρική οθόνη του οχήματος.
Η αναβάθμιση:
•    πραγματοποιείται δωρεάν,
•    δεν επηρεάζει τη διάρκεια των υπηρεσιών συνδεσιμότητας,
•    εγκαθίσταται εξ αποστάσεως (Over-the-Air), χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο,
•    ενεργοποιείται αποκλειστικά εφόσον το επιλέξει ο χρήστης (opt-in),
•    διατίθεται σταδιακά ανάλογα με την έκδοση του OpenR Link και τις διαθέσιμες γλώσσες.
Οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψουν στον Google Assistant.

Μία νέα γενιά ψηφιακού βοηθού μέσα στο αυτοκίνητο

Το Gemini σηματοδοτεί τη νέα γενιά των φωνητικών βοηθών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Google, κατανοώντας το περιεχόμενο και το πλαίσιο μιας συνομιλίας, διαχειριζόμενο πιο σύνθετα αιτήματα και υποστηρίζοντας φυσική και συνεχόμενη συνομιλία. Έτσι, ο οδηγός μπορεί να μιλά με φυσικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύει συγκεκριμένες εντολές. Το Gemini λειτουργεί σαν ένας επιπλέον ψηφιακός συνεπιβάτης, έτοιμος να εξυπηρετήσει όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του

Σε επόμενη αναβάθμιση θα προστεθεί και το Gemini Live, το οποίο θα επιτρέπει:
•    φυσική και αδιάκοπη συνομιλία,
•    διακοπή και επανεκκίνηση της συνομιλίας οποιαδήποτε στιγμή,
•    διαδοχικά αιτήματα χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της φράσης «Hey Google»,
•    εναλλαγή γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Πλήρης ενσωμάτωση με το αυτοκίνητο και το οικοσύστημα Google
Σε αντίθεση με την έκδοση του Gemini μέσω Android Auto το Gemini που είναι ενσωματωμένο στο OpenR Link μπορεί:
•    να ελέγχει απευθείας λειτουργίες του οχήματος, όπως ο κλιματισμός, η πλοήγηση, το ραδιόφωνο και διάφορες ρυθμίσεις,
•    να αξιοποιεί δεδομένα του ίδιου του αυτοκινήτου, όπως η διαθέσιμη αυτονομία ενός ηλεκτρικού μοντέλου, για τη βέλτιστη σχεδίαση μιας διαδρομής.
Παράλληλα, οι λειτουργίες συγχρονίζονται με όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό Google, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία χρήσης.
Σχεδιασμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση

Renault OpenR Link: Διαθέσιμο το Gemini - Όλες οι λειτουργίες του

Χάρη στις προηγμένες δυνατότητες φωνητικού ελέγχου, το Gemini:
•    περιορίζει την ανάγκη αλληλεπίδρασης μέσω της οθόνης,
•    συμβάλλει στη μείωση της απόσπασης της προσοχής του οδηγού,
•    διευκολύνει την πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου,
•    βελτιώνει την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Το Gemini μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων, να αναζητά πληροφορίες, ειδήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων, προσφέροντας μια πραγματικά εξελιγμένη εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο αυτοκίνητο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
GEMINI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
Αυτοκινητο
Volkswagen ID. Cross: Παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου
Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ
Αυτοκινητο
Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ
MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα
Αυτοκινητο
MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα
Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Αυτοκινητο
Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ
Αυτοκινητο
Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ
6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους
Αυτοκινητο
6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους
Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
Αυτοκινητο
Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
Αυτοκινητο
Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
Renault: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα «Made in France»
Αυτοκινητο
Renault: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα «Made in France»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top