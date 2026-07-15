Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας

«Μου στάθηκε σε όλη τα δύσκολα γεγονότα της ζωής μου»

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Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας, μίλησε για την υποστήριξή της σε δύσκολες στιγμές της ζωής του.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση τους ως καθοριστική, παρά τη διαφορά ηλικίας και την ήδη καταξιωμένη καριέρα της Μάρως.
  • Ο Δόξας τόνισε ότι η απώλεια της Μάρω είναι απώλεια για την Ελλάδα, που χρειάζεται γυναίκες σαν εκείνη.
  • Η σχέση τους βασίστηκε κυρίως στον έρωτα, με τον γάμο τους να διαρκεί λίγο λόγω της έλλειψης κοινής καθημερινότητας.

Φτωχότερος είναι από σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο καλλιτεχνικός κόσμος, καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, η Μάρω Κοντού.

Τις τελευταίες ώρες, τα social media έχουν πλημμυρίσει με μηνύματα αγάπης και θαυμασμού τόσο από συναδέλφους της Μάρως Κοντού όσο και από ανθρώπους που τη λάτρεψαν μέσα από τους ρόλους της.

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Η σπουδαία ηθοποιός είχε κάνει δύο γάμους στη ζωή της. Ο δεύτερος ήταν με τον Γιώργο Δόξα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα» για το πόσο πολύ τον στήριξε η πρώην σύζυγός του στα δύσκολα.

 

Ο γνωστός διαφημιστής μίλησε για τη σχέση τους, σχολιάζοντας τόσο τη διαφορά ηλικίας όσο και το γεγονός ότι εκείνη ήταν ήδη μια καταξιωμένη πρωταγωνίστρια όταν γνωρίστηκαν, αλλά και ότι στάθηκε δίπλα του σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του.

Μάρω Κοντού: Οι μεγάλοι έρωτες στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού

«Παρότι έζησα μόνο τρία χρόνια με τη Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά. Υπήρξε ένας έρωτας δυνατός, ήμασταν σύντροφοι, φίλοι και, σε πολλά σημεία της ζωής μου, μού στάθηκε. Ήταν μια κυρία. Ήταν μία κυρία και ακριβολογώ, επειδή γνώρισα όλα τα παρασκήνια όλου εκείνου του ποιοτικού τότε ελληνικού θεάτρου. Η Μάρω, και κάθε άλλη επίσης, άφησαν δυνατά ίχνη, αποτυπώματα θεατρικής ποιότητας και πολιτισμού», είπε ο Γιώργος Δόξας.

«Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν το Νο1 και τότε εγώ ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και, κυρίως, σαν μάνα. Και σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, ακόμα και την περίοδο του 2016, που άρχισα να παλεύω με καρκίνους, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα. Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν από την πατρίδα μας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Ο Γιώργος Δόξας μιλά για την πρώην σύζυγό του, Μάρω Κοντού

Ο Γιώργος Δόξας μιλά για την πρώην σύζυγό του, Μάρω Κοντού

«Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν δυστυχώς για την πατρίδα μας, γιατί, εκτός του ότι ήταν εκπληκτική ηθοποιός, ήταν μία κυρία και η Ελλάδα χρειάζεται κυρίες για να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, το επιχειρηματικό και το πολιτικό επίπεδο. Θα τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, πόνο και σαν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου φευγαλέα μεν, αλλά δυνατά δε. Ο Θεός να την έχει καλά εκεί που πάει», κατέληξε ο ίδιος.

Η Μάρω Κοντού και ο γιος του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα έζησαν έναν κεραυνοβόλο έρωτα που τους οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο γάμος τους όμως δεν κράτησε πολύ, με την ηθοποιό να παραδέχεται πως πήραν την απόφαση να παντρευτούν χωρίς προηγουμένως να έχουν ζήσει μαζί, ώστε να διαπιστώσουν εάν μπορούσαν να συνυπάρξουν στην καθημερινότητά τους. Παρότι περιέγραφε τον Γιώργο Δόξα ως έναν αξιόλογο άνθρωπο, αναγνώριζε ότι η σχέση τους στηρίχθηκε κυρίως στον έρωτα.

 

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