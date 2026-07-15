Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα: «Ήταν δολοφονική ενέργεια»

Οι πρώτες της δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

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«Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, αλλά για δολοφονική ενέργεια», δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, μετά το εξιτήριο που της έδωσαν οι γιατροί. 

Η πολιτεύτρια της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά εναντίον των δραστών της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να την κάνει περήφανη. 

H Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο

H Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο

Η κυρία Νέστορα ευχαρίστησε το προσωπικό στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», τονίζοντας ότι  «ήταν όλοι τους εξαιρετικοί». 

«Με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητά μου», είπε.

«Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς, να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου, και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε εμένα», πρόσθεσε.

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Η Αφροδίτη Νέστορα υπογράμμισε επίσης ότι ενέργειες σαν αυτή εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της «πλήττουν με τόσο βάναυσα τη Δημοκρατία μας», την οποία και πρέπει, όπως είπε «να την προστατεύσουμε». 

«Οι ποινές πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό και τον αντιτρομοκρατικό νόμο» δήλωσε.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το τι θα έλεγε αν ερχόταν αντιμέτωπη με τους συλληφθέντες η πολιτεύτρια της ΝΔ απάντησε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και πράττουν με αυτόν τον τρόπο.

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«Δεν μπορώ να πω κάτι στους συλληφθέντες, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και ενεργούν έτσι», είπε.

Περιγράφοντας τα όσα έζησε εκείνο το βράδυ, περιέγραψε πως βίωσε συνθήκες πολέμου και τόνισε πως είναι επιζήσασα τρομοκρατικής επίθεσης.

«Ξέρω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, οι ποινές που πρέπει να τους επαγγελθούν πρέπει να είναι οι βαρύτατες. Ήταν δολοφονική ενέργεια, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει την δουλειά της.

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Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, μόνο σε ταινίες έχω δει τέτοιες σκηνές. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Τώρα δεν βλέπεται απλά μία κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε.

Οι γιατροί του νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, που ανέλαβαν την θεραπεία της υπέγραψαν σήμερα το εξιτήριό της, μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. 

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, πλέον δεν κρίνεται αναγκαία η παραμονή της στο νοσοκομείο και έτσι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών της.

Όπως περιγράφουν στην ανακοίνωσή τους:

«Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε και ο τρίτος για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Υπενθυμίζεται πως για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί ήδη 3 άτομα. Σήμερα ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προσωρινή κράτηση του 24χρονου, το διαμέρισμα του οποίου είχαν για κρησφύγετο οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης. 

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 24χρονος, το σπίτι του οποίου χρησιμοποιούσαν ως κρησφύγετο οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα 

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 24χρονος, το σπίτι του οποίου χρησιμοποιούσαν ως κρησφύγετο οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα 

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε, όπως επίσης και ότι δεν γνωρίζει του φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο, το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα .

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες– μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

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