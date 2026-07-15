Ανακαίνιση Κατοικίας: Αλλαγές στα κριτήρια για τα κλειστά σπίτια

Πώς εκδίδεται η βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω gov.gr

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STAR.GR
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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ανακαίνιση Κατοικίας: Αλλαγές Σε Κριτήρια Για Κλειστά Σπίτια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
  • Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας μειώνεται από 50% σε 20% για επιλέξιμες κλειστές κατοικίες.
  • Αυξάνεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 100 kWh για κλειστές κατοικίες.
  • Περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, με 250.000 χρήστες στην πλατφόρμα.
  • Η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2026 για κλειστά ακίνητα.

Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, που εντάσσονται στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. 

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Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων κλειστών κατοικιών, με στόχο την αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας, μια δράση που εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα, ύψους άνω των 6,5 δισ. Ευρώ. 

Ανακαίνιση Κατοικίας: Τι αλλάζει στα κριτήρια για τους δικαιούχους 

Συγκεκριμένα, μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Δράσης.  

Επίσης, αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. 

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 (όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου του 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για τη διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς εκδίδεται η βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω gov.gr 

Έως σήμερα στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021- 2027 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει τους 250.000 χρήστες.  

Η πλατφόρμα παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ από την ΑΑΔΕ, το ΥΠΕΣ και τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, που εκδίδεται μέσω του www.anakainisi.gov.gr, ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών, θα παραταθεί έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοικτά ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία της 31ης Ιουλίου 2026. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης, οι κάτοχοι της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας θα υποβάλλουν, σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα, τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης των ακινήτων τους. 

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