MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα

Με μεγάλη «προίκα» και τιμή εκκίνησης από 16.450 ευρώ

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Αυτοκινητο
MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα
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Το MG3 συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις στην κατηγορία των supermini. Σήμερα, η αξία της πρότασής του γίνεται ακόμη πιο ισχυρή, καθώς διατίθεται με νέα τιμή εκκίνησης από 16.450€ για την έκδοση βενζίνης και από 18.950€ για την έκδοση Hybrid+. 

MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα

Σε μια αγορά όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων αυξάνονται διαρκώς, το MG3 έρχεται να προσφέρει έναν συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, ασφάλειας, χώρων και εξοπλισμού που δύσκολα συναντά κανείς σε αυτό το επίπεδο τιμής. Από την πρώτη ματιά, το MG3 ξεχωρίζει για τον σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα του. Η σπορ σχεδίαση, οι καθαρές γραμμές και τα μοντέρνα φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια εικόνα που αποπνέει αυτοπεποίθηση και νεανική ενέργεια. 

MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα

Στο εσωτερικό, η ευρυχωρία συναντά την τεχνολογία. Η ψηφιακή εμπειρία που προσφέρουν ο σύγχρονος πίνακας οργάνων και το προηγμένο σύστημα infotainment, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και τον πλούσιο εξοπλισμό, δημιουργούν ένα περιβάλλον που διευκολύνει την καθημερινότητα οδηγού και επιβατών. 

Η έκδοση βενζίνης με τον κινητήρα 1.5 λίτρων και απόδοση 115 ίππων αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας. Προσφέρει οικονομία χρήσης, αξιοπιστία και ευχάριστα οδηγικά χαρακτηριστικά, ενώ πλέον διατίθεται με τιμή εκκίνησης από μόλις 16.450€, καθιστώντας το MG3 μία από τις πιο προσιτές και ολοκληρωμένες επιλογές της αγοράς. Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερες επιδόσεις και κορυφαία αποδοτικότητα, το MG3 Hybrid+ τοποθετεί τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Το προηγμένο υβριδικό σύστημα αποδίδει συνολικά 195 ίππους, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή οδηγική άνεση, χωρίς καμία ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. 

MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα

Με νέα τιμή από 18.950€, το MG3 Hybrid+ δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατηγορία, προσφέροντας επίπεδα απόδοσης και τεχνολογίας που συναντώνται συνήθως σε σημαντικά ακριβότερες προτάσεις. Παράλληλα, το MG3 διακρίνεται για την ποιοτική οδική του συμπεριφορά, την αποτελεσματική λειτουργία της ανάρτησης και την ευκολία οδήγησης τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και εκτός πόλης. 

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που συμβάλλουν καθημερινά στην προστασία οδηγού και επιβατών. Την ολοκληρωμένη εικόνα συμπληρώνουν οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί χώροι για επιβάτες και αποσκευές, η εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών και το ισχυρό after sales οικοσύστημα της MG Motor στην Ελλάδα. 

MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα

Με τις νέες του τιμές, το MG3 ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως μία από τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη τεχνολογία, η ποιότητα και ο πλούσιος εξοπλισμός δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από υψηλό κόστος απόκτησης. 

MG3 1.5 Βενζίνη από 16.450€ 

MG3 Hybrid+ από 18.950€ 

Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία του, τώρα ακόμα πιο προσιτή. 

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