Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι, αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν βασικό προληπτικό έλεγχο του οχήματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις, η αυξημένη κυκλοφορία και η επιπλέον φόρτωση δοκιμάζουν κάθε αυτοκίνητο και ιδιαίτερα τα ελαστικά, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο.Η Kumho Tire, με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στην εξέλιξη των ελαστικών και παρουσία σε περισσότερες από 180 χώρες, συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές συμβουλές για ένα ασφαλές, ξεκούραστο και ξέγνοιαστο καλοκαιρινό ταξίδι.Οι 10 βασικοί έλεγχοι πριν την αναχώρηση.



1. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών

Η σωστή πίεση αποτελεί ίσως τον πιο σπουδαίο παράγοντα ασφάλειας. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Η λανθασμένη πίεση αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, επηρεάζει τη σταθερότητα του οχήματος, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών.

2. Ελέγξτε το βάθος του πέλματος

Το νόμιμο όριο είναι τα 1,6 χιλιοστά, όμως για ασφαλείς καλοκαιρινές μετακινήσεις συνιστάται σημαντικά μεγαλύτερο βάθος πέλματος (όχι κάτω από 3 χιλιοστά). Το πέλμα είναι αυτό που προσφέρει πρόσφυση και απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια του δρόμου, ενώ περιορίζει τον κίνδυνο υδρολίσθησης σε μία ξαφνική καλοκαιρινή βροχή.

3. Επιθεωρήστε προσεκτικά τα ελαστικά για:• κοψίματα• εξογκώματα• χτυπήματα στα πλαϊνά• πέτρες ή καρφιά στο πέλμα• ανομοιόμορφη φθορά

4. Μην ξεχνάτε να ελέγξετε τη ρεζέρβα

5. Προσοχή στη φόρτωση

Το υπερβολικό βάρος επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Οι αποσκευές πρέπει να κατανέμονται σωστά, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να μην υπερβαίνετε ποτέ το επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος.

6. Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας

Ένα πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος. Η μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα αποτελεί βασικό κανόνα ασφαλούς οδήγησης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

7. Αποφύγετε την υπερβολική ταχύτητα

Η υψηλή θερμοκρασία της ασφάλτου καταπονεί περισσότερο τα ελαστικά. Η ομαλή επιτάχυνση, η σωστή ταχύτητα και οι ήπιες αλλαγές κατεύθυνσης συμβάλλουν τόσο στην ασφάλεια όσο και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

8. Κάντε στάσεις

Σε πολύωρες διαδρομές συνιστάται στάση κάθε δύο ώρες. Ξεκουράζεται ο οδηγός, μειώνεται η κόπωση και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο των ελαστικών.

9. Επιλέξτε ποιοτικά ελαστικά

Η επιλογή ενός επώνυμου ελαστικού δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις. Αφορά την πρόσφυση, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης, τη συμπεριφορά στο βρεγμένο, τη διάρκεια ζωής και τελικά την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν μαζί μας.

10. Το ταξίδι ξεκινά πριν γυρίσει το κλειδί

Η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.Summer Tire Checklist ✔ Πίεση ελαστικών✔ Βάθος πέλματος✔ Οπτικός έλεγχος για φθορές✔ Ρεζέρβα ή κιτ επισκευής✔ Φρένα✔ Υγρά κινητήρα✔ Φώτα✔ Υαλοκαθαριστήρες✔ Κλιματισμός✔ Σωστή φόρτωση αποσκευών

Η Kumho Tire διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα θερινών ελαστικών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά προφίλ.