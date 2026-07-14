Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Για να μην μείνετε από λάστιχο-Συμβουλές ασφαλείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.07.26 , 12:50 Μεγάλη φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Εύβοιας
14.07.26 , 12:36 Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
14.07.26 , 12:20 Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
14.07.26 , 12:13 Θλίψη στον μουσικό κόσμο - Πέθανε γνωστός τραγουδιστής σε ηλικία 49 ετών
14.07.26 , 12:00 Θες να νιώθεις χαρούμενη; Η «αργή ντοπαμίνη» είναι ίσως η μόνη απάντηση
14.07.26 , 11:49 Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά
14.07.26 , 11:48 Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
14.07.26 , 11:45 Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τα πρώτα της γενέθλια αγκαλιά με την κόρη της!
14.07.26 , 11:34 Ψυχολόγος εξηγεί γιατί χρειαζόμαστε «διακοπές έπειτα από διακοπές»
14.07.26 , 11:32 Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
14.07.26 , 11:27 Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της για 5,5 ώρες
14.07.26 , 11:23 Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
14.07.26 , 11:15 Renault: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα «Made in France»
14.07.26 , 11:15 Μπραντ Πιτ: Δύο απ' τα παιδιά του ζητούν να μην έχουν το επίθετό του
14.07.26 , 10:51 Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές
Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Θλίψη στον μουσικό κόσμο - Πέθανε γνωστός τραγουδιστής σε ηλικία 49 ετών
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 14.07.26, 09:51
Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι, αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν βασικό προληπτικό έλεγχο του οχήματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις, η αυξημένη κυκλοφορία και η επιπλέον φόρτωση δοκιμάζουν κάθε αυτοκίνητο και ιδιαίτερα τα ελαστικά, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο.Η Kumho Tire, με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στην εξέλιξη των ελαστικών και παρουσία σε περισσότερες από 180 χώρες, συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές συμβουλές για ένα ασφαλές, ξεκούραστο και ξέγνοιαστο καλοκαιρινό ταξίδι.Οι 10 βασικοί έλεγχοι πριν την αναχώρηση.
Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

1. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών
Η σωστή πίεση αποτελεί ίσως τον πιο σπουδαίο παράγοντα ασφάλειας. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Η λανθασμένη πίεση αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, επηρεάζει τη σταθερότητα του οχήματος, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών.

2. Ελέγξτε το βάθος του πέλματος
Το νόμιμο όριο είναι τα 1,6 χιλιοστά, όμως για ασφαλείς καλοκαιρινές μετακινήσεις συνιστάται σημαντικά μεγαλύτερο βάθος πέλματος (όχι κάτω από 3 χιλιοστά). Το πέλμα είναι αυτό που προσφέρει πρόσφυση και απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια του δρόμου, ενώ περιορίζει τον κίνδυνο υδρολίσθησης σε μία ξαφνική καλοκαιρινή βροχή.

3. Επιθεωρήστε προσεκτικά τα ελαστικά για:• κοψίματα• εξογκώματα• χτυπήματα στα πλαϊνά• πέτρες ή καρφιά στο πέλμα• ανομοιόμορφη φθορά
4. Μην ξεχνάτε να ελέγξετε τη ρεζέρβα 
5. Προσοχή στη φόρτωση
Το υπερβολικό βάρος επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Οι αποσκευές πρέπει να κατανέμονται σωστά, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να μην υπερβαίνετε ποτέ το επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος.

Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

6. Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας
Ένα πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος. Η μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα αποτελεί βασικό κανόνα ασφαλούς οδήγησης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

7. Αποφύγετε την υπερβολική ταχύτητα
Η υψηλή θερμοκρασία της ασφάλτου καταπονεί περισσότερο τα ελαστικά. Η ομαλή επιτάχυνση, η σωστή ταχύτητα και οι ήπιες αλλαγές κατεύθυνσης συμβάλλουν τόσο στην ασφάλεια όσο και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

8. Κάντε στάσεις
Σε πολύωρες διαδρομές συνιστάται στάση κάθε δύο ώρες. Ξεκουράζεται ο οδηγός, μειώνεται η κόπωση και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο των ελαστικών.

9. Επιλέξτε ποιοτικά ελαστικά
Η επιλογή ενός επώνυμου ελαστικού δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις. Αφορά την πρόσφυση, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης, τη συμπεριφορά στο βρεγμένο, τη διάρκεια ζωής και τελικά την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν μαζί μας.

10. Το ταξίδι ξεκινά πριν γυρίσει το κλειδί
Η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.Summer Tire Checklist ✔ Πίεση ελαστικών✔ Βάθος πέλματος✔ Οπτικός έλεγχος για φθορές✔ Ρεζέρβα ή κιτ επισκευής✔ Φρένα✔ Υγρά κινητήρα✔ Φώτα✔ Υαλοκαθαριστήρες✔ Κλιματισμός✔ Σωστή φόρτωση αποσκευών
Η Kumho Tire διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα θερινών ελαστικών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά προφίλ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KUMHO TIRE
 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑΞΙΔΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
Αυτοκινητο
Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
Αυτοκινητο
Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
Renault: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα «Made in France»
Αυτοκινητο
Renault: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα «Made in France»
Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
Αυτοκινητο
Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr
Αυτοκινητο
BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr
Mercedes-Benz GLB: Δείτε Εκδόσεις Και Τιμές
Αυτοκινητο
Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
Αυτοκινητο
Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
Αυτοκινητο
Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη
Αυτοκινητο
AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top