Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

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Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
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Η BYD έχει κάνει δυναμική είσοδο στην Ευρώπη  παρουσιάζοντας μοντέλα τα οποία είναι «value for money». Μας δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε το ολοκαίνουργιο  BYD  ATTO 3 EVO, ένα μοντέλο το οποίο ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV καθώς διαθέτει αναβαθμισμένη μπαταρία και ταχεία φόρτιση καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και ταξίδια.   

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Αν και θεωρητικά μιλάμε για ανανέωση του μοντέλου θα δούμε πιο κάτω ότι οι αλλαγές είναι τέτοιες που μπορούμε να μιλάμε για νέο μοντέλο. Εξωτερικά πάντως οι διαφορές είναι διακριτικές αλλά έχουν γίνει σε καίρια σημεία έτσι ώστε η όλη εμφάνιση να έχει γίνει πιο δυναμική. Ο μπροστινός προφυλακτήρας διαθέτει ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα  ενώ έχει αντικατασταθεί η κυματοειδής λωρίδα στο κάτω μέρος από μια νέα μαύρη εισαγωγή αέρα.  

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Στο πλαινό μέρος βλέπουμε ότι η υποδοχή φόρτισης από μπροστά έχει μεταφερθεί πίσω ενώ έχουν αφαιρέσει το ανάγλυφο μέρος από την πίσω κολώνα στο πλάι, με τις ζάντες και τη μεταφορά της υποδοχής φόρτισης από το εμπρός στο πίσω μέρος, να αποτελούν τα βασικά στοιχείο διαφοροποίησης, ενώ το ανάγλυφο σχέδιο πίσω από την τρίτη κολώνα έχει αφαιρεθεί.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Στο πίσω μέρος η πίσω πόρτα έχει πιο επιθετικό σχεδιασμό και η ανασχεδιασμένη αεροτομή στο πάνω μέρος έχει διπλό φως στο κέντρο της. Τα φωτιστικά σώματα τα οποία παραπέμπουν σε «αστεράτα» μοντέλα  έχουν διάφανα κρύσταλλα με νέα πλέγματα που δίνουν πιο δυναμικό τόνο στην όλη σχεδίαση.  

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Στο ποιοτικότατο εσωτερικό έχουν γίνει αλλαγές οι οποίες  συνεισφέρουν στην εργονομία. Μιλάμε για τη μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνοντας  χώρο στην κεντρική κονσόλα, και  ενισχύοντας ουσιαστικά την αίσθηση ευρυχωρίας στο μπροστινό μέρος της καμπίνας. Ο χώρος που απελευθερώθηκε είναι διαθέσιμος για  τη φόρτιση δυο smartphone, Μάλιστα η μια θέση έχει  ισχύ 50 W ενώ  και αερισμό έτσι ώστε να μην ζεσταίνεται το κινητό κατά τη διαδικασία της φόρτισης.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Υπάρχει νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών ο οποίος έχει μεταφερθεί αντυί για την κολώνα του τιμονιού ,πάνω στο ταμπλό. Σε αυτόν προβάλλονται και ενδείξεις για την κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του αυτοκινήτου. Παράλληλα, το εξελιγμένο σύστημα infotainment με οθόνη 15,6 ιντσών (τη μεγαλύτερη στην κατηγορία) ενσωματώνει λειτουργίες Google και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση και εκτέλεση σύνθετων εντολών.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Πλέον είναι παράλληλη και δεν έχει την δυνατότητα περιστροφής για να γίνει κάθετη. Το σύστημα ενσωματώνει λειτουργίες Google, όπως Google Maps, Google Play Store για εφαρμογές βελτιστοποιημένες για το αυτοκίνητο, καθώς και Google Assistant. Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) στο cloud, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων εντολών με φυσική ομιλία.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Οι τεχνολογίες της BYD κάνουν κάθε μετακίνηση πιο άνετη: πρόσβαση NFC με κινητό ή wearable, ασύρματη φόρτιση smartphone, διακριτικός εσωτερικός φωτισμός και Vehicle-to-Load (V2L). Το ATTO 3 EVO είναι εφοδιασμένο με μια  πλήρη γκάμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.με περιμετρική κάμερα η οποία διευκολύνει σε παρκάρισμα σε στενούς χώρους.  

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών είναι άνετοι όπως και στο προηγούμενο μοντέλο καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές στις διαστάσεις χώροι για τους επιβάτες παραμένουν το ίδιο άνετοι. Για τα μπροστινά καθίσματα τα οποία είναι θερμαινόμενα έχουν και ηλεκτρικές ρυθμίσεις. 

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Ο χώρος αποσκευών όμως είναι μεγαλύτερος κατά 50 λίτρα, με την τιμή χωρητικότητας να ανεβαίνει στα 490 λίτρα. Η τιμή εκτοξεύεται στα 1.360 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Η ύπαρξη frunk. στο μπροστινό μέρος προσφέρει επιπλέον 110 λίτρα αποθηκευτικού χώρου καθώς ο ηλεκτροκινητήρας έχει μεταφερθεί τον πίσω άξονα. Πρόκειται για πρακτικό χώρο μέσα στον οποίο αποθηκεύεις καλώδια φόρτισης και μικροαντικείμενα.Η  e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί την Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και κορυφαία ασφάλεια.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Η τοποθέτηση της μπαταρίας αξιοποιεί την τεχνολογία Cell-to-Body (είναι μέρος του πλαισίου, με το άνω κάλυμμά της να λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα των επιβατών). Πρόκειται για την ίδια πλατφόρμα την οποία  χρησιμοποιούσε το προηγούμενο Atto 3 μέχρι τώρα. Αλλαγές έγινα όμως στην αρχιτεκτονική της .

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Ο ηλεκτροκινητήρας μεταφέρθηκε από το μπροστινό  στο πίσω μέρος, αλλάζοντας στην ίδια διάταξη και την κίνηση. Η μετάδοση της κίνησης πέρασε από τους μπροστινούς στους πίσω τροχούς  αποδίδει 313 ίππους και 380 Nm ροπής. Υπάρχουν 3+1 προφίλ οδήγησης τα Eco, Normal, Sport και Snow. Ο επιδόσεις είναι  αισθητά καλύτερες κάτι που αντιλαμβάνεσαι και από το  δεξί πεντάλ το οποίο έχει πιο άμεση απόκριση.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Οι αλλαγές επιτρέπουν στο BYD ATTO  3 Evo,  στην επιλογή του Sport προγράμματος οδήγησης να επιταχύνει από τα 0-100 χλμ. σε μόλις  5,5 δευτερόλεπτα την ώρα που το προηγούμενο μοντέλο χρειαζόταν 7,3 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα, έχει αυξηθεί κατά 20 χλμ .φτάνοντας τώρα τα 180 χλμ./ώρα. Η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει τα 510 χιλιόμετρα και σε αστικές συνθήκες διαμορφώνεται στα 710 χιλιόμετρα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Η μπαταρία είναι μεγαλύτερη πλέον σε χωρητικότητα με  74,8 kWh αντί 60,4 kWh που ήταν στο προηγούμενο μοντέλο. Η μετάβαση στην πίσω κίνηση έγινε ταυτόχρονα με την αναβάθμιση της πίσω ανάρτησης. Μπροστά έχουμε ανάρτηση Μακ Φέρσον ενώ πίσω έχει φύγει ο ημιάκαμπτος άξονας και έχει τοποθετηθεί άρθρωση πολλαπλών συνδέσμων η οποία έχει βελτιώσει την συνολική οδηγική αίσθηση δίνοντας πιο δυναμική απόκριση στις εντολές.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Σε όποια υπερβολή μας κατά την διάρκεια της δοκιμής μας ή σε περιπτώσεις όπου οδηγοί άλλων οχημάτων μας έφεραν σε δύσκολη θέση τα πλούσια συστήματα ασφαλείας έκαναν εμφανή την παρουσία τους γλυτώνοντας μας από δυσάρεστες καταστάσεις. Επιπλέον η οδήγηση έγινε πιο εύκολη με την ενεργοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης.   

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Το σύστημα διεύθυνσης είναι καλοζυγισμένο με καλύτερη αίσθηση και πληροφόρηση από πριν χωρίς όμως να ξεχωρίζει για αυτό,  Το  BYD  ATTO 3 Evo  διαχειρίζεται με σωστό τρόπο την ιπποδύναμη των 313 ίππων δίνοντας ασφαλή πατήματα στις στροφές με μειωμένες κλίσει ειδικά στην επιλογή του σπορ προγράμματος οδήγησης.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Όμως γενικά το αυτοκίνητο είναι προσανατολισμένο στην άνεση των επιβατών κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό με την υψηλή ποιότητα κύλισης αλλά και την αποτελεσματική  απορρόφηση των έντονων ανωμαλιών του οδοστρώματος.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Ακόμη και όταν βγήκαμε εκτός δρόμου σε χωματόδρομο με αρκετές λακκούβες η ανάρτηση έδειξε τον οικογενειακό προσανατολισμό του αυτοκινήτου αλλά και την στιβαρότητα της όλης κατασκευής με την έλλειψη ενοχλητικών τριγμών.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Η επέμβαση των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού όπως είναι το ESP, αυτό γίνεται πλέον πιο προοδευτικά. Το σύστημα πέδησης με την γνωστή απόκριση λόγω  ανάκτησης ενέργειας με επιλογή διαφορετικών επιπέδων , συμπληρώνει την ασφαλή οδική συμπεριφορά. 

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Η αρχιτεκτονική από 400V στα 800V, έφερε όφελος και στη φόρτιση, διπλασιάζοντας τη μέγιστη ισχύ της στα 220 kW. Έτσι με ταχυφορτιστή τώρα και υποστήριξη pre-conditioning η ανάκτηση ενέργειας από 10% έως 80% γίνεται μόλις σε μόλις 25 λεπτά της ώρα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Με τον στάνταρ φορτιστή των 11 kW η πλήρης φόρτιση να ολοκληρώσει μια πλήρη φόρτιση σε 8 ώρες. Στις παράπλευρες συνέπειες της μεγαλύτερης μπαταρίας, είναι η αύξηση του βάρους κατά 130 κιλά, φτάνοντας τώρα τα 1.880 κιλά συνολικά.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Τελικά οι Κινέζοι όταν κάνουν ανανέωση την κάνουν για τα καλά καθώς το BYD Atto 3 Evo εκτός από το εξωτερικό Face lifting και τις πιο έντονες αλλαγές στο εσωτερικό έφεραν τα πάνω κάτω ή καλύτερα τα μπρος ...πίσω όσον αφορά τον ηλεκτροκινητήρα και την κίνηση  στους τροχούς.  αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση που αλλάζει την εικόνα του μοντέλου σε βάθος. Η πλατφόρμα βελτιώθηκε, η ισχύς αυξήθηκε ,η φόρτιση έγινε ταχύτερη , ο εξοπλισμός άνεσης και ασφαλείας είναι σε υψηλά επίπεδα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo

Το  BYD Atto 3 Evo έγινε πιο Ευρωπαϊκό συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση για τον ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.). Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε για την έκδοση Design RWD 39.990 ευρώ. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 3.000 ευρώ, καθώς και της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 33.990 ευρώ. 

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Γκούμας 

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