Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιουλίου
12.07.26 , 00:30 Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
11.07.26 , 23:52 Ασπρόπυργος: Δημοσιογράφος του Star ειδοποίησε την Πυροσβεστική για φωτιά
11.07.26 , 23:25 Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ
11.07.26 , 22:44 Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star
11.07.26 , 21:30 Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο
11.07.26 , 21:01 Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή
11.07.26 , 20:30 Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
11.07.26 , 20:05 Marfin: H ομάδα των κουκουλοφόρων και οι ρόλοι τους
11.07.26 , 19:08 Ένα Ford του 1941 βρέθηκε στον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού
11.07.26 , 18:25 Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
11.07.26 , 17:38 Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση
11.07.26 , 17:23 Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Μήνυμα από το 112
11.07.26 , 17:00 Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία
11.07.26 , 16:36 «Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ
Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία του Κουτσουμπή με την κόρη τους
Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και Άγιων Πρόκλου και Ιλάριου.

Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη (1749-1809), η Βερονίκη καταγόταν από την πόλη Πανεάδα, γνωστότερη ως Καισάρεια του Φιλίππου, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται σήμερα στα υψίπεδα του Γκολάν. 

Αφού τη γιάτρεψε ο Κύριος από μία βασανιστική αιμορραγία, εκείνη φιλοτέχνησε τον ανδριάντα Του για να τον τιμούν και να τον προσκυνούν οι πιστοί. Στη βάση του φύτρωσε βότανο που θεράπευε διάφορες ασθένειες. 

Αγία Βερονίκη η Αιμορροούσα

Αγία Βερονίκη η Αιμορροούσα

Τα της θεραπείας της αιμορροούσας Βερονίκης από τον Χριστό διαλαμβάνονται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου (θ' 20-22), του Μάρκου (ε' 25-34) και Λουκά (η' 43-49). Αργότερα, η Βερονίκη έγινε μέλος της πρώτης Εκκλησίας και αφού έζησε ζωή άγια, παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα. Η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 12 Ιουλίου.

Στη Δύση, ο βίος της Αγίας Βερονίκης συνδέθηκε με πολλές παραδόσεις. Θεωρείται ότι είναι η γυναίκα, που σκούπισε το πρόσωπο του Χριστού, κατά την πορεία του προς τον Γολγοθά, με μαντήλι, στο οποίο αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά του. Στη Ρώμη, η εικόνα του Χριστού σε ύφασμα ονομαζόταν «Μανδήλιο της Βερονίκης» και συνδέεται με την εορτή της Αγίας Όψεως. Στη Δύση, η μνήμη της Αγίας Βερονίκης εορτάζεται στις 8 Μαρτίου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη
  • Παΐσιος, Παΐσης*
  • Παϊσία *
  • Ιλάριος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:12 και θα δύσει στις 20:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 36 λεπτά.

Σελήνη 27.2 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κώστας Κεντέρης
Σαν Σημερα
Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 11 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιουλίου
Κοπέλα φοράει κοντό φόρεμα
Σαν Σημερα
Μαίρη Κουάντ: Η θρυλική σχεδιάστρια που καθιέρωσε τη μίνι φούστα
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 10 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Ιουλίου
Νίκος Κακλαμανάκης
Σαν Σημερα
Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 9 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Ιουλίου
Δέσποινα Στυλιανοπούλου
Σαν Σημερα
Στυλιανοπούλου: Ο γάμος, οι χαμένοι έρωτες και η φιλία με τη Βουγιουκλάκη
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 8 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Ιουλίου
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 7 Ιουλίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Ιουλίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top