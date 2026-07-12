Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και Άγιων Πρόκλου και Ιλάριου.

Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη (1749-1809), η Βερονίκη καταγόταν από την πόλη Πανεάδα, γνωστότερη ως Καισάρεια του Φιλίππου, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται σήμερα στα υψίπεδα του Γκολάν.

Αφού τη γιάτρεψε ο Κύριος από μία βασανιστική αιμορραγία, εκείνη φιλοτέχνησε τον ανδριάντα Του για να τον τιμούν και να τον προσκυνούν οι πιστοί. Στη βάση του φύτρωσε βότανο που θεράπευε διάφορες ασθένειες.

Αγία Βερονίκη η Αιμορροούσα

Τα της θεραπείας της αιμορροούσας Βερονίκης από τον Χριστό διαλαμβάνονται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου (θ' 20-22), του Μάρκου (ε' 25-34) και Λουκά (η' 43-49). Αργότερα, η Βερονίκη έγινε μέλος της πρώτης Εκκλησίας και αφού έζησε ζωή άγια, παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα. Η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 12 Ιουλίου.

Στη Δύση, ο βίος της Αγίας Βερονίκης συνδέθηκε με πολλές παραδόσεις. Θεωρείται ότι είναι η γυναίκα, που σκούπισε το πρόσωπο του Χριστού, κατά την πορεία του προς τον Γολγοθά, με μαντήλι, στο οποίο αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά του. Στη Ρώμη, η εικόνα του Χριστού σε ύφασμα ονομαζόταν «Μανδήλιο της Βερονίκης» και συνδέεται με την εορτή της Αγίας Όψεως. Στη Δύση, η μνήμη της Αγίας Βερονίκης εορτάζεται στις 8 Μαρτίου.

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