Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη

Η μικρότερη κόρη της παρουσιάστριας είχε τα γενέθλιά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο για την Ελένη Μενεγάκη από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά της είχε την Κυριακή 29 Μαρτίου η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου.

Η Μαρίνα Παντζοπούλου έγινε 11 ετών και η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από τη γέννηση της αλλά και άλλες που ήταν πιο μικρή σε ηλικία.

Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία στο πλοίο από τη μικρή της κόρη, Μαρίνα

Η Ελένη Μενεγάκη σπάνια ανεβάζει φωτογραφίες στα social media με τα παιδιά της, ενώ τώρα που έχουν μεγαλώσει μπορεί να μοιραστεί κάποιες εικόνες από την παιδική τους ηλικία.

«Ετσι βραδάκι Κυριακής πριν 11 χρόνια ήρθε το μικρό μου κοριτσάκι στην ζωή μας ! Χρόνια πολλά Μαρινα μας !! Σε λατρεύουμε ψυχή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος είναι ζευγάρι από τα τέλη του 2009 και το 2015 πριν από τη γέννηση της κόρης τους, Μαρίνας Παντζοπούλου επισημοποίησαν τη σχέση τους με έναν μυστικό γάμο στην Άνδρο, όταν η παρουσιάστρια ήταν έγκυος στις τελεύταιες μέρες!

Η μικρή Μαρίνα έχει τα χρώματα και των δυο της γονιών αφού έχει κατάξανθα μαλλιά και γαλάζια μάτια, ενώ είναι η αδυναμία όλης της οικογένειας.

Μάλιστα, νονοί της μικρής Μαρίνας είναι τα τρία ετεροθαλή αδέλφια της, ο Άγγελος, η Λάουρα και η Βαλέρια Λάτσιου.

Η παρουσιάστρια, που έχει αποκτήσει ακόμα τρία παιδιά από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο, έχει αφοσιωθεί αυτά τα δυο χρόνια στα τέσσερα παιδιά της. Μετά την απόφασή της να απέχει από την τηλεόραση η Ελένη Μενεγάκη κάνει ταξίδια και περνάει χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Πρόσφατα οι φήμες ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη και τον Μάκη Παντζόπουλο να ακολουθούν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η παρουσιάστρια τότε φανερά ενοχλημένη θέλησε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα δημοσιεύματα απαντώντας μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram. 

«Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίζουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα», έγραψε στην ανακοίνωσή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top