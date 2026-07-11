Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση

Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για άλλα 4 κακουργήματα

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη (βίντεο από μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star)

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Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέας, εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Πιο συγκεκριμένα, οι κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται είναι τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών). 

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για πέντε κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παραπάνω δίωξη είναι in rem, δηλαδή δεν είναι προσωποποιημένη, ενώ την προσωποποίηση θα αναλάβει η ανακρίτρια στην οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Όπως έγινε γνωστό, κατηγορούμενοι είναι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του. 

Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη

Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί φέρεται να παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

 

 

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