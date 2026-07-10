Τις πληροφορίες για το προφίλ της νεαρής κοπέλας που συνελήφθη στη Κρήτη για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η κοπέλα ενώ ήταν γνώριμη των διωκτικών αρχών για 28 επιθέσεις, κυκλοφορούσε ελεύθερη!

Συγκεκριμένα, η 26χρονη τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τις κατηγορίες που τις είχαν αποδοθεί, τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού», στη Θεσσαλονίκη. Στο όριο του Αυτοφώρου, συνελήφθη με ένα ακόμα άτομο και παραπέμφθηκαν για 28 επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τις οποίες έκαναν για λογαριασμό της «Οργάνωσης Αναρχική Δράση».

Όλες οι επιθέσεις είχαν γίνει από το 2016 μέχρι το 2022. Τότε στις κατ’ οίκον έρευνες είχαν βρεθεί και παρά πολλά ευρήματα, από υλικά για κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών, μέχρι σφαίρες αλλά και εγχειρίδιο με πληροφορίες σχετικά με τη κατασκευή εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών .

Ποια ήταν η ποινική της μεταχείριση; Επτά μήνες προφυλάκιση και στη συνέχεια ελεύθερη με περιοριστικούς όρους:

- Κατ' οίκον περιορισμό

- Ηλεκτρονική επιτήρηση 24 ώρες με βραχιόλι

Τον Σεπτέμβριο του 2022 αποφυλακίστηκε. Δηλαδή, για 28 εμπρηστικές επιθέσεις έμεινε μόνο 7 μήνες στη φυλακή!

Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες για την επίθεση

Οι συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου ανακρίνονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της ΕΛΑΣ. Η Λευκή Γεωργάκη μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες.

Όπως ανέφερε οι δύο άνδρες και η γυναίκα που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, αύριο Σάββατο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθούν οι διώξεις. Το ζευγάρι, ο 29χρονος και η 26χρονη, κατηγορούνται για την οργάνωση και εκτέλεση του χτυπήματος και ο τρίτος για υπόθαλψη εγκληματιών καθώς χρησιμοποίησαν το σπίτι του ως ορμητήριο.

Οι αρχές για την υπόθεση είχαν ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα, μέσα από μια «δεξαμενή» περίπου 40 ατόμων του αντιεξουσιαστικου χώρου. Τρία συνελήφθησαν και διαφεύγει ένα άτομο το οποίο πιθανότατα ανήκει στη δεύτερη «ομάδα δράσης» που τοποθέτησε γκαζάκια στα σπίτια των άλλων στελεχών της ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες το τέταρτο άτομο είναι αυτό που φαίνεται σε βίντεο να τοποθετεί τα γκαζάκια στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη .