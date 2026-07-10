Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη

Στο αστυνομικό μέγαρο όλοι οι συλληφθέντες για τη φονική επίθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 22:05 Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
10.07.26 , 21:37 H Hyundai και το μουσείο της FIFA
10.07.26 , 21:34 Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400
10.07.26 , 21:33 Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες με την αδελφή της, Ελίνα στην Πάρο
10.07.26 , 21:25 Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός, η «κόντρα» με την Ελληνίδου και το crush της
10.07.26 , 21:17 Κλήρωση Eurojackpot 10/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
10.07.26 , 20:52 Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
10.07.26 , 20:44 Ελένη Φουρέιρα: Νέες «καυτές» πόζες με μπικίνι που κόβουν την ανάσα
10.07.26 , 20:29 Χαντίντ- Κούπερ: Δείπνο σε εστιατόριο στο Παρίσι
10.07.26 , 20:24 Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη
10.07.26 , 20:11 Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
10.07.26 , 20:01 Καίτη Φίνου: «Άρχισα να στενοχωριέμαι που χαλάμε τόσο»
10.07.26 , 19:42 Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
10.07.26 , 19:35 Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία για το Live News - «Θα είμαστε εδώ νωρίς»
10.07.26 , 19:25 Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη στη Θεσσαλονίκη είχε προφίλ με 28 επιθέσεις και κυκλοφορούσε ελεύθερη.
  • Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2022 για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού και είχε προφυλακιστεί μόνο 7 μήνες.
  • Συνελήφθησαν τρία άτομα για την πρόσφατη επίθεση, με κατηγορίες για οργάνωση και εκτέλεση του χτυπήματος.
  • Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, με ένα άτομο να διαφεύγει.
  • Οι συλληφθέντες θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα για να ασκηθούν διώξεις.

Τις πληροφορίες για το προφίλ της νεαρής κοπέλας που συνελήφθη στη Κρήτη για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star  Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις: Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά

Η κοπέλα ενώ ήταν γνώριμη των διωκτικών αρχών για 28 επιθέσεις, κυκλοφορούσε ελεύθερη! 

Συγκεκριμένα, η 26χρονη τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τις κατηγορίες που τις είχαν αποδοθεί, τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού», στη Θεσσαλονίκη. Στο όριο του Αυτοφώρου, συνελήφθη με ένα ακόμα άτομο και παραπέμφθηκαν για 28 επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τις οποίες έκαναν για λογαριασμό της «Οργάνωσης Αναρχική Δράση». 

Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της

Όλες οι επιθέσεις είχαν γίνει από το 2016 μέχρι το 2022. Τότε στις κατ’ οίκον έρευνες είχαν βρεθεί και παρά πολλά ευρήματα, από υλικά για κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών, μέχρι σφαίρες αλλά και εγχειρίδιο με πληροφορίες σχετικά με τη κατασκευή εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών .

Ποια ήταν η ποινική της μεταχείριση; Επτά μήνες προφυλάκιση και στη συνέχεια ελεύθερη με περιοριστικούς όρους: 
- Κατ' οίκον περιορισμό 
- Ηλεκτρονική επιτήρηση 24 ώρες με βραχιόλι 

Τον Σεπτέμβριο του 2022 αποφυλακίστηκε. Δηλαδή, για 28 εμπρηστικές επιθέσεις έμεινε μόνο 7 μήνες στη φυλακή! 

Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες για την επίθεση  

Οι συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου ανακρίνονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της ΕΛΑΣ. Η Λευκή Γεωργάκη μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες.   

Όπως ανέφερε οι δύο άνδρες και η γυναίκα που συνελήφθησαν τα ξημερώματα,  αύριο Σάββατο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθούν οι διώξεις. Το ζευγάρι, ο 29χρονος και η 26χρονη, κατηγορούνται για την οργάνωση και εκτέλεση του χτυπήματος και ο τρίτος για υπόθαλψη εγκληματιών καθώς χρησιμοποίησαν το σπίτι του ως ορμητήριο. 

Οι αρχές για την υπόθεση είχαν ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα, μέσα από μια «δεξαμενή» περίπου 40 ατόμων του αντιεξουσιαστικου χώρου. Τρία συνελήφθησαν και διαφεύγει ένα άτομο το οποίο πιθανότατα ανήκει στη δεύτερη «ομάδα δράσης» που τοποθέτησε γκαζάκια στα σπίτια των άλλων στελεχών της ΝΔ.  Σύμφωνα με πληροφορίες το τέταρτο άτομο είναι αυτό που φαίνεται σε βίντεο να τοποθετεί τα γκαζάκια στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη . 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη Ασπρόπυργος: Άναψα Ένα Τσιγάρο Και Πήρα Φωτιά
Ελλαδα
Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 10/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
Βίντεο Από Την Πτήση: Λιπόθυμος Ο Επιβάτης Που Σώθηκε
Ελλαδα
Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
Marfin: Ο Ρόλος Των Τριών Στην Επίθεση Και Τα Προφίλ Τους
Ελλαδα
Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
Θεσσαλονίκη: Νεκρή Σε Τροχαίο 15χρονη Παίκτρια Του ΠΑΟΚ
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ
Φωτιά Σέρρες: Μήνυμα 112 Για Εκκένωση Της Οινούσσας
Ελλαδα
Φωτιά στις Σέρρες: Έφτασε στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση
Φωτιά Τώρα Στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα Του 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Marfin: Το Ανώνυμο Email Πού Άνοιξε Ξανά Τον Φάκελο
Ελλαδα
Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
Δολοφονία Νέστορα: Το Κρυσφήγετο Των Δραστών Και Τα Λάθη
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top