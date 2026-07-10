Με συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιχειρεί να ξετυλίξει το κουβάρι της φονικής εμπρηστικής επίθεσης που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ενώ τραυμάτισε ακόμη τέσσερα άτομα.
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Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με εφόδους σε σπίτια και χώρους που θεωρούνται κομβικοί για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ μία γυναίκα προσήχθη προκειμένου να καταθέσει. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σημερινή επιχείρηση αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εξάρθρωση της ομάδας που φέρεται να οργάνωσε το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
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Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το «επιχειρησιακό» ζευγάρι και η σύλληψη στα Χανιά
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία 26χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε στα Χανιά της Κρήτης, όπου είχε μεταβεί λίγες ημέρες μετά την επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2022 για συμμετοχή στην οργάνωση «Αναρχική Δράση», στο πλαίσιο της έρευνας για εμπρηστική επίθεση σε ίδρυμα της Θεσσαλονίκης.
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Μαζί της συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 29χρονος, γνωστός στον αντιεξουσιαστικό χώρο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης.
Οι δύο φέρονται να αποτελούσαν το «επιχειρησιακό» ζευγάρι που προσέγγισε την πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό, από τον οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.
Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το κρησφύγετο μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 έως 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.
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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το διαμέρισμα λειτούργησε ως κρησφύγετο πριν αλλά και μετά την επίθεση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι δύο βασικοί ύποπτοι διέμεναν εκεί τα προηγούμενα 24ωρα, παρακολουθούσαν τις κινήσεις γύρω από την πολυκατοικία και προετοίμαζαν κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου τους.
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Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου φέρονται να βγήκαν από το διαμέρισμα, να πραγματοποίησαν την επίθεση και στη συνέχεια να επέστρεψαν στο ίδιο σημείο, όπου παρέμειναν μέχρι το επόμενο βράδυ.
Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποιούν από το πρωί εξονυχιστικές έρευνες στο διαμέρισμα, αναζητώντας ίχνη DNA, αποτυπώματα, ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και αντικείμενα που ενδέχεται να συνδέονται με την προετοιμασία της επίθεσης.
Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Ο τρίτος συλληφθείς και ο ρόλος του
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να παρείχε κατάλυμα στους δύο βασικούς υπόπτους πριν και μετά την εμπρηστική επίθεση.
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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως συμμετείχε ενεργά στην εκτέλεση του χτυπήματος, ωστόσο ερευνάται ο βαθμός γνώσης και εμπλοκής του στην υπόθεση.
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Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και σε ακόμη μία κατοικία, όπου προσήχθη γυναίκα προκειμένου να εξεταστεί αν γνώριζε οτιδήποτε για τις κινήσεις των εμπλεκομένων.
Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Κάμερες, DNA και το λάθος που πρόδωσε τους δράστες
Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε ο συνδυασμός βιντεοληπτικού υλικού, γενετικού υλικού και πολύμηνης ανάλυσης των κινήσεων υπόπτων.
Οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν το δρομολόγιο διαφυγής μετά την επίθεση, αξιοποιώντας κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από δεκάδες ώρες βίντεο κατάφεραν να εντοπίσουν τις διαδρομές που ακολούθησαν οι δράστες και να συνδέσουν τις κινήσεις τους με το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, DNA που φέρεται να εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας αποτέλεσε ακόμη ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η επιλογή ενός κρησφύγετου σε τόσο μικρή απόσταση από τον στόχο ήταν το λάθος που τελικά οδήγησε στον εντοπισμό των υπόπτων.
Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Δύο ομάδες πίσω από το μπαράζ επιθέσεων
Η μέχρι στιγμής εικόνα της έρευνας δείχνει ότι πίσω από τις επιθέσεις δε βρισκόταν μία μόνο επιχειρησιακή ομάδα.
Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, η οργάνωση φέρεται να είχε χωριστεί σε δύο υπο-ομάδες.
Η πρώτη φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ενώ η δεύτερη ανέλαβε τις εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμοβιτς.
Για τη δεύτερη ομάδα συνεχίζονται οι έρευνες, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι συμμετείχαν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.
Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Βαρύ κατηγορητήριο και νέες έρευνες
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει -κατά πληροφορίες- αδικήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατικές πράξεις, ανθρωποκτονία, χρήση εκρηκτικών, εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας.
Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πραγματοποιούνται νέες έφοδοι σε διαμερίσματα και χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Μητσοτάκης: «Η Δημοκρατία απαντά στη βία με τη Δικαιοσύνη»
Τις εξελίξεις σχολίασε από το βήμα της Βουλής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μία ημέρα μετά την κηδεία της.
«Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τους τρομοκράτες στη Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη κοινής στάσης όλων των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην τρομοκρατία.
Με τις συλλήψεις να θεωρούνται μόνο η αρχή της έρευνας, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες εξελίξεις.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.