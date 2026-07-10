Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο

Πώς έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι Νέστορα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 14:58 Έως 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο – Πού θα κάνει περισσότερη ζέστη
10.07.26 , 14:41 Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
10.07.26 , 14:22 Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
10.07.26 , 14:00 Island Style: Mαγιό και accessories που πρέπει να έχετε στην beach bag σας
10.07.26 , 13:55 Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
10.07.26 , 13:49 Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
10.07.26 , 13:49 BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
10.07.26 , 13:32 Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
10.07.26 , 13:28 Το 9ο SFN Loutraki Animation Festival με δωρεάν είσοδο, Κυριακή 12 Ιουλίου
10.07.26 , 13:11 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
10.07.26 , 13:02 Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
10.07.26 , 12:32 Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
10.07.26 , 12:04 Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
10.07.26 , 12:00 Yγιεινά σνακ και ντιπ για την παραλία- Ρυθμίζουν και το σάκχαρο στο αίμα
10.07.26 , 11:52 Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διεξάγει έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την φονική εμπρηστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.
  • Τρία άτομα έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας 26χρονης γυναίκας που είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.
  • Εντοπίστηκε κρησφύγετο 150-200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, όπου οι δράστες προετοίμασαν την επίθεση.
  • Η έρευνα δείχνει ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο υπο-ομάδες, με τουλάχιστον τρία άτομα να παραμένουν άγνωστα.
  • Σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τους συλληφθέντες, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία και τρομοκρατικές πράξεις.

Με συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιχειρεί να ξετυλίξει το κουβάρι της φονικής εμπρηστικής επίθεσης που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ενώ τραυμάτισε ακόμη τέσσερα άτομα.

Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της

Έρευνα σε εξέλιξη στο διαμέρισμα κρυσφήγετο των δραστών των επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα - Eurokinissi

Έρευνα σε εξέλιξη στο διαμέρισμα κρυσφήγετο των δραστών των επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα - Eurokinissi

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με εφόδους σε σπίτια και χώρους που θεωρούνται κομβικοί για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ μία γυναίκα προσήχθη προκειμένου να καταθέσει. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σημερινή επιχείρηση αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εξάρθρωση της ομάδας που φέρεται να οργάνωσε το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Θεσσαλονίκη: Προσομοίωση των επιθέσεων έκανε η Αντιτρομοκρατική

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το «επιχειρησιακό» ζευγάρι και η σύλληψη στα Χανιά

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία 26χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε στα Χανιά της Κρήτης, όπου είχε μεταβεί λίγες ημέρες μετά την επίθεση.

Τρεις συλλήψεις για τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα - Eurokinissi

Τρεις συλλήψεις για τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2022 για συμμετοχή στην οργάνωση «Αναρχική Δράση», στο πλαίσιο της έρευνας για εμπρηστική επίθεση σε ίδρυμα της Θεσσαλονίκης.

Δολοφονική επίθεση Θεσσαλονίκη: Nέο μηχανάκι στο «κάδρο» των ερευνών

Μαζί της συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 29χρονος, γνωστός στον αντιεξουσιαστικό χώρο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης.

Οι δύο φέρονται να αποτελούσαν το «επιχειρησιακό» ζευγάρι που προσέγγισε την πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό, από τον οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το κρησφύγετο μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 έως 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»- Πώς σώθηκε η Αφρ. Νέστορα

Το διαμέρισμα κρυσφήγετο των δραστών των επιθέσεων στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα - Eurokinissi

Το διαμέρισμα κρυσφήγετο των δραστών των επιθέσεων στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα - Eurokinissi

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το διαμέρισμα λειτούργησε ως κρησφύγετο πριν αλλά και μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι δύο βασικοί ύποπτοι διέμεναν εκεί τα προηγούμενα 24ωρα, παρακολουθούσαν τις κινήσεις γύρω από την πολυκατοικία και προετοίμαζαν κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου τους.

Βίντεο ντοκουμέντο: Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά!

Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου φέρονται να βγήκαν από το διαμέρισμα, να πραγματοποίησαν την επίθεση και στη συνέχεια να επέστρεψαν στο ίδιο σημείο, όπου παρέμειναν μέχρι το επόμενο βράδυ.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα - Eurokinissi

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα - Eurokinissi

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποιούν από το πρωί εξονυχιστικές έρευνες στο διαμέρισμα, αναζητώντας ίχνη DNA, αποτυπώματα, ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και αντικείμενα που ενδέχεται να συνδέονται με την προετοιμασία της επίθεσης.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Ο τρίτος συλληφθείς και ο ρόλος του

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να παρείχε κατάλυμα στους δύο βασικούς υπόπτους πριν και μετά την εμπρηστική επίθεση.

Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν τα τηλεφωνήματα τις ώρες των επιθέσεων

Η Αντριτρομοκρατική εκτιμά ότι στις επιθέσεις έλαβαν μέρος δύο ομάδες - Eurokinissi

Η Αντριτρομοκρατική εκτιμά ότι στις επιθέσεις έλαβαν μέρος δύο ομάδες - Eurokinissi

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως συμμετείχε ενεργά στην εκτέλεση του χτυπήματος, ωστόσο ερευνάται ο βαθμός γνώσης και εμπλοκής του στην υπόθεση.

Θεσσαλονίκη: Η διαδρομή διαφυγής, η μονωτική ταινία και το μηχανάκι

Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και σε ακόμη μία κατοικία, όπου προσήχθη γυναίκα προκειμένου να εξεταστεί αν γνώριζε οτιδήποτε για τις κινήσεις των εμπλεκομένων.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Κάμερες, DNA και το λάθος που πρόδωσε τους δράστες

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε ο συνδυασμός βιντεοληπτικού υλικού, γενετικού υλικού και πολύμηνης ανάλυσης των κινήσεων υπόπτων.

Τα λάθη των δραστών οδήγησαν στη σύλληψή τους - Eurokinissi

Τα λάθη των δραστών οδήγησαν στη σύλληψή τους - Eurokinissi

Οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν το δρομολόγιο διαφυγής μετά την επίθεση, αξιοποιώντας κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από δεκάδες ώρες βίντεο κατάφεραν να εντοπίσουν τις διαδρομές που ακολούθησαν οι δράστες και να συνδέσουν τις κινήσεις τους με το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο.

Θεσσαλονίκη: «Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος»

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, DNA που φέρεται να εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας αποτέλεσε ακόμη ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η επιλογή ενός κρησφύγετου σε τόσο μικρή απόσταση από τον στόχο ήταν το λάθος που τελικά οδήγησε στον εντοπισμό των υπόπτων.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Δύο ομάδες πίσω από το μπαράζ επιθέσεων

Η μέχρι στιγμής εικόνα της έρευνας δείχνει ότι πίσω από τις επιθέσεις δε βρισκόταν μία μόνο επιχειρησιακή ομάδα.

Η μία σύλληψη έγινε στην Κρήτη - Eurokinissi

Η μία σύλληψη έγινε στην Κρήτη - Eurokinissi

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, η οργάνωση φέρεται να είχε χωριστεί σε δύο υπο-ομάδες.

Θεσσαλονίκη: «Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά»

Η πρώτη φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ενώ η δεύτερη ανέλαβε τις εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Για τη δεύτερη ομάδα συνεχίζονται οι έρευνες, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι συμμετείχαν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Βαρύ κατηγορητήριο και νέες έρευνες

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει -κατά πληροφορίες- αδικήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατικές πράξεις, ανθρωποκτονία, χρήση εκρηκτικών, εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας.

Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πραγματοποιούνται νέες έφοδοι σε διαμερίσματα και χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Μητσοτάκης: «Η Δημοκρατία απαντά στη βία με τη Δικαιοσύνη»

Τις εξελίξεις σχολίασε από το βήμα της Βουλής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μία ημέρα μετά την κηδεία της.

«Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τους τρομοκράτες στη Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη κοινής στάσης όλων των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην τρομοκρατία.

Με τις συλλήψεις να θεωρούνται μόνο η αρχή της έρευνας, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες εξελίξεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ
 |
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΓΚΑΖΑΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Marfin: Το Ανώνυμο Email Πού Άνοιξε Ξανά Τον Φάκελο
Ελλαδα
Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
Νέες Ταυτότητες: Τι Θα Ισχύει Μετά Τις 3 Αυγούστου
Ελλαδα
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Marfin: Δύο Συλλήψεις Για Τους Θανάτους Του 2010
Ελλαδα
Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
Ρόδος: Κατέληξε 10 Μηνών Βρέφος Που Πνίγηκε Με Αγγούρι
Ελλαδα
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Πτήση Θρίλερ: Έσπασε Παράθυρο Αεροπλάνου Στον Αέρα
Ελλαδα
Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: «Ήταν κρεμασμένος έξω από το παράθυρο»
Ένοχοι 2 Αστυνομικοί Για Τον Ομαδικό Βιασμό Βιασμό 19χρονης
Ελλαδα
Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Φωτιά Ασπρόπυργος: Η Μαρτυρία Εργαζομένου Που Τραυματίστηκε
Ελλαδα
Φωτιά Ασπρόπυργος: «Ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά»
Θεσσαλονίκη: Τρεις Συλλήψεις Για Τη Δολοφονία Της Νέστορα
Ελλαδα
Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
παραλίες Κορινθία
Ελλαδα
Τρεις παραλίες στην Κορινθία για βουτιές σε τιρκουάζ νερά!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top