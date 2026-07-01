Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα

Νοσηλευόταν μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

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Πηγή: φωτογραφία Intime News/ βίντεο Alpha
Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα (βίντεο Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Βάγια Νέστορα, μητέρα της υποψήφιας βουλευτού της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μετά από εμπρηστική επίθεση.
  • Η 70χρονη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με εκτεταμένα εγκαύματα και πολυοργανική ανεπάρκεια.
  • Η επίθεση προήλθε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα.
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά την υπόθεση, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και κατά άλλων στελεχών της ΝΔ.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Αφροδίτη Νέστορα και καταδίκασε τη βία, ζητώντας ενότητα και ασφάλεια.

Πέθανε τελικά η Βάγια Νέστορα, μητέρα της υποψήφιας βουλευτού της ΝΔ στην Α΄Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένα αό τα θύματα των εμπρηστικών επιθέσεων κατά  στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες

Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ενώ ο πατέρας της εξακολουθεί να νοσηλεύεται με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η γυναίκα που έπεσε θύμα της εμπρηστικής επίθεσης είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο 85% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η  επίθεση σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τους γονείς της. Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία,  από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη στην πυλωτή του κτιρίου.  

Επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν επίσης σήμερα το πρωί κατά του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή  Β' Θεσσαλονίκης του κόμματος Σάββα Αναστασιάδη.  

Τις έρευνες για την εύρεση των δραστών έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.   

Σήμερα το απόγευμα την Αφροδίτη Νέστορα επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διαμήνυσε ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες.  

Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Εγκληματίες όσοι έκαναν τις επιθέσεις 

 

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Β. Νέστορα:    

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. 

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις  ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

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