Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύεται η υποψήφια βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ στις τελευταίες εκλογές Αφροδίτη Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα, μετά τις επιθέσεις σε στελέχη του κόμματος με εμπρηστικούς μηχανισμούς, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψη του στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα και οι γονείς της, μετά την πυρκαγιά που ακολούθησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας της, ως αποτέλεσμα της έκρηξης αυτοσχέδιων μηχανισμών, που τοποθέτησαν άγνωστοι, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μητσοτάκης: «Δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες οι δράστες»

«Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Στην έξοδό του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός έκανε την εξής δήλωση:

«Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της ΝΔ να βρεθώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μια άνανδρη δολοφονική επίθεση. Πρώτα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και τον νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που φρόντισαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα, την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά.

Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει, σε μια ευνομούμενη πολιτεία».

Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, ενώ ο πατέρας της νοσηλεύεται με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου.

Τον πρωθυπουργό συνόδευε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης κ.α.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομιλήσει νωρίτερα τηλεφωνικά με τον κ. Ιωακείμοβιτς, πριν ακόμη αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη, και με την άφιξη του, τού εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

