Θεσσαλονίκη: Η Aντιτρομοκρατική στις έρευνες για επιθέσεις σε στελέχη ΝΔ

Αναζητούν κάμερες που κατέγραψαν τους δράστες

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Η αντιτρομοκρατική στις έρευνες για την επίθεση σε στελέχη της ΝΔ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
  • Δράστες δύο άτομα που χρησιμοποίησαν μηχανή για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε τρεις στόχους.
  • Τα χτυπήματα έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών, με δύο από αυτά κοντά το ένα στο άλλο.
  • Η φωτιά στο τελευταίο χτύπημα προκλήθηκε από εύφλεκτο υλικό στην πιλοτή, δυσχεραίνοντας την εκκένωση καπνού.
  • Αναμένεται κείμενο ανάληψης ευθύνης, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, ανέλαβε τις έρευνες για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος, φαίνεται ότι οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων ήταν δύο και κινήθηκαν μεταξύ των τριών στόχων με μηχανή. 

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Τα χτυπήματα έγινε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 17 λεπτών. Όπως φαίνεται και στον χάρτη τα δυο από αυτά τα χτυπήματα είναι σχεδόν δίπλα,  ενώ το τρίτο και πιο σοβαρό βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου δέκα λεπτών.

Ο χάρτης με τα χτυπήματα κατά των στελεχών της ΝΔ

Ο χάρτης με τα χτυπήματα κατά των στελεχών της ΝΔ  

Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για να βρουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τους δράστες. 

Θεσσαλονίκη: Αναζητούν κάμερες που έχουν καταγράψει τους δράστες των επιθέσεων

Θεσσαλονίκη: Αναζητούν κάμερες που έχουν καταγράψει τους δράστες των επιθέσεων 

Ίδιοι οι δράστες και στα τρία χτυπήματα 

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και στα τρία χτυπήματα.

Κινήθηκαν με κάποιο μηχανάκι μεταφέροντας τους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Όσον αφορά την μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε στο τελευταίο χτύπημα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν δυο αιτίες: Στην πιλοτή υπήρχε ένα αφρώδες υλικό, ιδιαίτερα εύφλεκτο και έτσι επεκτάθηκε στα αυτοκίνητα. Τ

Το χαμηλό ύψος της πιλοτής έκανε ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες και δεν μπορούσε να φύγει ο καπνός. Τέλος, στην Αντιτρομοκρατική αναμένουν και κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης, χωρίς όμως να είναι και απόλυτα σίγουρο ότι θα υπάρξει κάποια ομάδα που θα το πράξει.  
 

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