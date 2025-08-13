Πώς θα καταλάβεις πως της αρέσεις; Δέκα σημάδια που το αποδεικνύουν

Μήπως σε φλερτάρει και δεν έχεις πάρει χαμπάρι;

Σχεσεις
Έτσι Θα Καταλάβεις Αν Της Αρέσεις
Στην εποχή των μηνυμάτων, των stories και του «διαβάστηκε», το φλερτ δεν έχει χαθεί, απλώς έγινε πιο διακριτικό. Υπάρχουν μάλιστα, 10 χαρακτηριστικά σημάδια που οι περισσότερες δίνουμε όταν μας αρέσει κάποιος, αλλά προτιμάμε να κάνει εκείνος το πρώτο βήμα.

1. Παίζει με τα μαλλιά της ή αγγίζει το πρόσωπό της

Ένα από τα πιο κλασικά σημάδια ενδιαφέροντος. Αν μια γυναίκα παίζει με τις τούφες από τα μαλλιά της, αγγίζει απαλά το πρόσωπό της ή «παίζει» με τα δάχτυλά της ενώ μιλάει σε κάποιον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτός ο κάποιος να της αρέσει. Είναι μια ασυνείδητη γλώσσα του σώματος που μαρτυρά νευρικότητα, ενθουσιασμό ή και φλερτ.

2. Του χαμογελάει συχνά

Το χαμόγελο είναι μια από τις πιο γλυκές και αφοπλιστικές κινήσεις. Αν μια γυναίκα χαμογελάει συχνά – ακόμα και χωρίς λόγο – ή γελάει περισσότερο απ’ όσο πρέπει με τα αστεία κάποιου, τότε πιθανότατα προσπαθεί να του δείξει ότι νιώθει άνετα κοντά του και ότι της αρέσει.

3. Τον κοιτάζει... και μετά γυρίζει αλλού

Ένα από τα πιο διακριτικά σημάδια! Αν μια γυναίκα κοιτάζει κάποιον και μετά γυρνά αμέσως αλλού το βλέμμα της – σαν να μην έγινε τίποτα – είναι πολύ πιθανό ότι τον παρατηρούσε επειδή της αρέσει. Και μπορεί να ντρέπεται ή να περιμένει από εκείνον να πλησιάσει.

6. Τον «πειράζει» φιλικά

Το χιούμορ και το φιλικό πείραγμα είναι ένας παιχνιδιάρικος τρόπος να δείξει μια γυναίκα το ενδιαφέρον της. Αν σχολιάζει αστεία τις κινήσεις του, τον πειράζει για το ντύσιμό του ή του πετάει στοχευμένες ατάκες, αυτός είναι ένας χαριτωμένος τρόπος να τραβήξει την προσοχή του ατόμου που της αρέσει.

7. Τον ακολουθεί στα social (και κάνει likes)

Δεν είναι μυστικό: τα social media λένε πολλά. Αν μια γυναίκα αρχίσει ακολουθεί κάποιον, κάνει likes στις φωτογραφίες του (ειδικά στις παλιές!) ή στέλνει emoji στις ιστορίες του, μάλλον με αυτόν τον τρόπο δίνει το «πράσινο φως» για να γίνει η πρώτη κίνηση.

8. Τον αγγίζει διακριτικά

Μια ελαφριά επαφή στο μπράτσο, μια τυχαία ώθηση, ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο. Αυτές οι μικρές σωματικές κινήσεις δείχνουν πως μια γυναίκα νιώθει άνετα μαζί με κάποιον και ίσως προσπαθεί να έρθει και πιο κοντά του.

9. Τον κοιτάζει στα μάτια

Η παρατεταμένη βλεμματική επαφή είναι ένα από τα πιο ειλικρινή και έντονα σημάδια ενδιαφέροντος. Αν μια γυναίκα κοιτάζει στα μάτια χωρίς να αποστρέφει γρήγορα το βλέμμα, είναι πιθανό πως το άτομο που κοιτάζει της αρέσει και προσπαθεί να του το δείξει με τρόπο που να μην εκτεθεί.

10. Περιμένει... να κάνει ο άλλος την πρώτη κίνηση

Ακόμα κι αν κάνουν όλα τα παραπάνω, πολλές γυναίκες προτιμούν να αφήσουν τον άντρα να κάνει το πρώτο βήμα. Είναι ένας τρόπος να δείξουν ότι ενδιαφέρονται, χωρίς όμως να πάρουν εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία.

Επιμέλεια: MyLife Team
Πηγή:mylife.com.cy 

 

ΕΡΩΤΑΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΦΛΕΡΤ
