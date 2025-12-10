Χριστουγεννιάτικο Bazaar «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει

Όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα για τους αγαπημένους σας

Το χριστουγεννιάτικο bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο άνοιξε και φέτος τις πύλες του στο ξενοδοχείο «Semiramis» στην Κηφισιά και σας περιμένει να ανοίξετε την αγκαλιά σας και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει

Το bazaar θα είναι ανοιχτό από σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, έως και αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. 

Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026

«Μπορούν να βρουν πάρα πολύ ωραία δώρα. Εγώ συμβουλεύω τους φίλους μας να κάνουν μια όμορφη λίστα και να έρθουν από το παζάρι μας.  Έχει δώρα από 3 ευρώ, 2 ευρώ και πιο ακριβά. Θα βρουν τα δώρα τους για τους αγαπημένους τους ανθρώπους», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η Γενική Γραμματέας του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», Τζωρτζίνα Έλληνα. 

Κολιέ - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Κολιέ - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

«Πέρα από το παζάρι, που είναι για μας ένα πολύ σπουδαίο έσοδο, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε σε επαφή με κόσμο, τον οποίο μας αγαπάει και τον αγαπάμε, που έρχονται από την επαρχία για να αγοράσουν κάτι. Έρχονται γονείς αποθεραπευμένων παιδιών, τα ίδια τα αποθεραπευμένα παιδιά που έρχονται στο ετήσιο σημείο της συνάντησής μας. Αυτό μας δίνει κουράγιο και εφόδιο για να κάνουμε συνεχώς πράγματα.

Αυτή η ψυχή του «ΕΛΠΙΔΑ» μας δίνει τη δύναμη και τη χαρά να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να κάνουμε όμορφα πράγματα. Είμαστε πολύ ευλογημένος σύλλογος, γιατί η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το έργο και συνεχίζει να το αγκαλιάζει. Τα παιδιά αυτά δε θα είναι ποτέ μόνα τους», συνέχισε η κ. Έλληνα. 

Σκουλαρίκια - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Σκουλαρίκια - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Στο bazaar θα βρείτε το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026.  Με χαραγμένες στην επιφάνειά του τις λέξεις ΑΓΑΠΗ, ΦΩΣ και ΕΛΠΙΔΑ, το φετινό γούρι του Σωματείου, συμβολίζει τις αξίες που μας καθοδηγούν κάθε νέα χρονιά. 

Μανικετόκουμπα - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Μανικετόκουμπα - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Κομψό και διαχρονικό, είναι κάτι περισσότερο από ένα κόσμημα, καθώς μας εμπνέει να βλέπουμε το φως σε κάθε στιγμή και να κρατάμε ζωντανή την πίστη και την αισιοδοξία μας.

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων, επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS».  Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Βραχιόλι - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Βραχιόλι - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Παράλληλα, στο bazaar θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε όλα τα προϊόντα του eshop του Σωματείου. Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του μπαζάρ θα υπάρχει η δυνατότητα να προσωποποιήσετε κάποια δωράκια. 

Στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε ακόμα τη συλλεκτική συλλογή ρούχων με τυπωμένες ζωγραφιές των παιδιών του Ξενώνα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ». 

Παρών στο bazaar θα είναι, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την  ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Επίσης, ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM 89.8 εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης με αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γνωστούς καλλιτέχνες. Συμμετέχει ακόμα η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού και οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions, που θα χαρίσουν μία γιορτινή νότα στο μπαζάρ.  

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR
