Xριστουγεννιάτικο Bazaar και Γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σας προσκαλεί με χαρά και φέτος στο πιο χριστουγεννιάτικο Bazaar της πόλης.

Την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ανοίγουμε την αγκαλιά μας και στηρίζουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Στο Bazaar θα βρείτε το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026! Με χαραγμένες στην επιφάνειά του τις λέξεις ΑΓΑΠΗ, ΦΩΣ και ΕΛΠΙΔΑ, το φετινό γούρι του Σωματείου, συμβολίζει τις αξίες που μας καθοδηγούν κάθε νέα χρονιά. Κομψό και διαχρονικό, είναι κάτι περισσότερο από ένα κόσμημα: μας εμπνέει να βλέπουμε το φως σε κάθε στιγμή και να κρατάμε ζωντανή την πίστη και την αισιοδοξία μας!

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων, επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Βραχιόλι - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Παράλληλα, στο bazaar θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε όλα τα προϊόντα του e-shop του Σωματείου και πρωτότυπα δώρα για τους αγαπημένους σας. Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών της Χριστουγεννιάτικης αγοράς θα υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε customize το συλλεκτικό ημερολόγιο του ΕΛΠΙΔΑ για το 2026 από το TYPE CENTER, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα του eshop του Σωματείου, με την παρουσία της εταιρείας Chiton Uniforms.

Μανικετόκουμπα - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε ακόμα τη συλλεκτική συλλογή ρούχων με τυπωμένες ζωγραφιές των παιδιών του Ξενώνα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ», που δημιουργήθηκε φέτος από την γνωστή εταιρεία DIRTY LAUNDRY αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της σειράς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.

Κολιέ - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Επιπλέον, στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα βρείτε όμορφα αντικείμενα από τις γνωστές εταιρείες AtoJ, Emily Vafias, Hoopladoo, Klimentini Studio που και φέτος συνεργάζονται με το Σωματείο στηρίζοντας τους σκοπούς μας, όπως επίσης και το DIAMOND CLUB DANELIAN που προσφέρει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του κοσμήματός του!

Φλουρί - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Παράλληλα, στο Bazaar θα συμμετάσχουν 31 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου, και συγκεκριμένα: ALALEON, ALL ABOUT EVE, ANGELINA JEWELS, EPTA THE CONCEPT STORE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FRENCHIE, FYSTIKI SHOP, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, NEW MOON, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL' S GRANOLA, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, SOLON EVAGGELOU, SUNSHINE DELI TREASURES, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VST.

Μπρελόκ - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Παρών στο Bazaar θα είναι, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Στο πλευρό μας θα είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM 89.8 ο οποίος θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης με αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γνωστούς καλλιτέχνες, η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού και οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions, που θα χαρίσουν μία γιορτινή νότα στο Bazaar μας.

Σκουλαρίκια - Γούρι ΕΛΠΙΔΑ 2026

Χαρίστε «ΕΛΠΙΔΑ» με χριστουγεννιάτικα δώρα από το e-shop μας

Το γούρι μας για το 2026, καθώς και μια σειρά πρωτότυπα δώρα με την υπογραφή της ΕΛΠΙΔΑΣ, μπορείτε παράλληλα να τα προμηθευτείτε και από το eshop του Σωματείου μας:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: eshop.elpida.org

FACEBOOK PAGE: @ELPIDAAssociationEShop

INSTAGRAM PAGE: @elpida_eshop

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Και φέτος σας θέλουμε κοντά μας για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αγάπης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!