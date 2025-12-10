Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26

Ο Oliver Rowland της Nissan Formula E Team πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση για να ανέβει στο βάθρο, στον 1ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E 2025/26 στο Σάο Πάολο, ενώ ο Norman Nato έδειξε σταθερά καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης Free Practice 2, οι δύο οδηγοί της Nissan Formula E Team ολοκλήρωσαν στη δεκάδα, μετά της ακύρωση της Free Practice 1 λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ο Rowland έχασε οριακά την πρώτη τετράδα του Group A και εκκίνησε 13ος, εφαρμόζοντας την ποινή τριών θέσεων που είχε λάβει στον τελικό της Season 11 στο Λονδίνο. Ο Nato σημείωσε πολύ καλό ρυθμό στις κατατακτήριες, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο χρόνο στο Group B και προκρινόμενος στα duels, από όπου τελικά εκκίνησε έβδομος.

Και οι δύο οδηγοί έκαναν δυνατή εκκίνηση, αποφεύγοντας τα προβλήματα στον χαοτικό πρώτο γύρο, με τον Nato να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και τον Rowland να μπαίνει στην πρώτη δεκάδα. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του Attack Mode, τόσο ο Γάλλος όσο και ο Βρετανός βρέθηκαν να ηγούνται του αγώνα σε διαφορετικές στιγμές, αλλά η μεταξύ τους επαφή στον 17ο γύρο ανάγκασε τον Nato να μπει στα pits και τελικά να εγκαταλείψει έναν γύρο αργότερα.

Στο μεταξύ, ο Rowland επανέκτησε την πρώτη θέση του E-Prix πριν την εμφάνιση του Safety Car, με ένα λεπτό να απομένει από τη δεύτερη ενεργοποίηση του Attack Mode. Έδωσε σκληρή μάχη στην επανεκκίνηση και διαχειρίστηκε άψογα την καθυστερημένη κόκκινη σημαία, τερματίζοντας δεύτερος και εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για την έναρξη της νέας σεζόν.Η Formula E θα επιστρέψει στις αρχές του νέου έτους, εγκαινιάζοντας το 2026 με το Mexico City E-Prix στο δημοφιλές Autódromo Hermanos Rodríguez, στις 10 Ιανουαρίου.