Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας

Το φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη της Κρήτης, «κουβαλά» τραγικές ιστορίες με πιο πρόσφατη αυτή του 37χρονου Στέλιου που έχασε άδικα τη ζωή του. Ο 37χρονος, λάτρης της φύσης και των καταβάσεων, δεν κατάφερε να γυρίσει από την τελευταία του εξόρμηση. Παρά την μεγάλη κινητοποίηση των διασωστών, δεν άντεξε στα τραύματά του από την πτώση στον καταρράκτη.

Η είδηση έχει βυθίσει τους δικούς του και όσους τον γνώριζαν σε βαθιά θλίψη. Άνθρωποι που τον γνώριζαν, περιγράφουν έναν ανήσυχο και παθιασμένο εξερευνητή, που αγαπούσε να ανακαλύπτει κρυφές γωνιές της Κρήτης. Το χαμόγελό του «έσβησε» ξαφνικά τη Δευτέρα (8/12), αφήνοντας πίσω του πόνο και ερωτήματα για το τι μπορεί να πήγε στραβά.

Φαράγγι του Αμπά: Πώς η 31χρονη Κάλλια έχασε τη ζωή της το 2018

Η τραγωδία δεν είναι η πρώτη στο συγκεκριμένο φαράγγι. Το 2018, η 31χρονη νηπιαγωγός Κάλλια - επίσης έμπειρη σε φαράγγια και καταβάσεις - έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από τα 70 μέτρα. Παρά την εμπειρία της και τις εξορμήσεις της στην Κρήτη και στο εξωτερικό, η δύναμη της φύσης αποδείχθηκε ανελέητη.

Κατά πολλούς, το φαράγγι Αμπά δεν είναι κατάλληλο για ερασιτέχνες ή απλούς περιπατητές· θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι ακόμη και όσοι έχουν εμπειρία, αφού οι φυσικές συνθήκες και το ανάγλυφο καθιστούν ακόμη και μια «απλή» διαδρομή επικίνδυνη.

Μετά το νέο αυτό τραγικό συμβάν, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν να τοποθετηθούν καλύτερες σημάνσεις και να ληφθούν μέτρα ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του φαραγγιού. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό δεν είναι απλά ζήτημα ατομικής ευθύνης - είναι θέμα πρόληψης και προστασίας για τους ανθρώπους που επιλέγουν να πλησιάσουν τη φύση.

Σήμερα (10/12), η Κρήτη αποχαιρετά τον 37χρονο Στέλιο που αγάπησε τα βουνά της - όπως αποχαιρέτησε και την Κάλλια μερικά χρόνια πριν. Δύο ζωές που χάθηκαν άδικα, σε έναν τόπο που συγκαταλέγεται στα πιο όμορφα αλλά και πιο επικίνδυνα φυσικά τοπία της χώρας.