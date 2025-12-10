Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας

Σήμερα η κηδεία του 37χρονου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:25 Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες
10.12.25 , 14:16 «Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ για την αγωνιώδη επιχείρηση απεγκλωβισμού του 40χρονου σε φαράγγι στην Κρήτη - Δεν μπορούσε να προσεγγίσει ούτε ελικόπτερο / Αlpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη της Κρήτης, «κουβαλά» τραγικές ιστορίες με πιο πρόσφατη αυτή του 37χρονου Στέλιου που έχασε άδικα τη ζωή του. Ο 37χρονος, λάτρης της φύσης και των καταβάσεων, δεν κατάφερε να γυρίσει από την τελευταία του εξόρμηση. Παρά την μεγάλη κινητοποίηση των διασωστών, δεν άντεξε στα τραύματά του από την πτώση στον καταρράκτη. 

Η είδηση έχει βυθίσει τους δικούς του και όσους τον γνώριζαν σε βαθιά θλίψη. Άνθρωποι που τον γνώριζαν, περιγράφουν έναν ανήσυχο και παθιασμένο εξερευνητή, που αγαπούσε να ανακαλύπτει κρυφές γωνιές της Κρήτης. Το χαμόγελό του «έσβησε» ξαφνικά τη Δευτέρα (8/12), αφήνοντας πίσω του πόνο και ερωτήματα για το τι μπορεί να πήγε στραβά. 

Θρήνος στην Κρήτη για τον Στέλιο - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

Φαράγγι του Αμπά: Πώς η 31χρονη Κάλλια έχασε τη ζωή της το 2018

Η 31χρονη Κάλλια

Η τραγωδία δεν είναι η πρώτη στο συγκεκριμένο φαράγγι. Το 2018, η 31χρονη νηπιαγωγός Κάλλια - επίσης έμπειρη σε φαράγγια και καταβάσεις - έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από τα 70 μέτρα. Παρά την εμπειρία της και τις εξορμήσεις της στην Κρήτη και στο εξωτερικό, η δύναμη της φύσης αποδείχθηκε ανελέητη. 

Κατά πολλούς, το φαράγγι Αμπά δεν είναι κατάλληλο για ερασιτέχνες ή απλούς περιπατητές· θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι ακόμη και όσοι έχουν εμπειρία, αφού οι φυσικές συνθήκες και το ανάγλυφο καθιστούν ακόμη και μια «απλή» διαδρομή επικίνδυνη. 

Τραγωδία σε φαράγγι στην Κρήτη: 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια διασωστών

Μετά το νέο αυτό τραγικό συμβάν, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν να τοποθετηθούν καλύτερες σημάνσεις και να ληφθούν μέτρα ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του φαραγγιού. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό δεν είναι απλά ζήτημα ατομικής ευθύνης - είναι θέμα πρόληψης και προστασίας για τους ανθρώπους που επιλέγουν να πλησιάσουν τη φύση. 

Σήμερα (10/12), η Κρήτη αποχαιρετά τον 37χρονο Στέλιο που αγάπησε τα βουνά της - όπως αποχαιρέτησε και την Κάλλια μερικά χρόνια πριν. Δύο ζωές που χάθηκαν άδικα, σε έναν τόπο που συγκαταλέγεται στα πιο όμορφα αλλά και πιο επικίνδυνα φυσικά τοπία της χώρας. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΦΑΡΑΓΓΙ
 |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top