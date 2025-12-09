Θρήνος στην Κρήτη για τον Στέλιο - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία

Η μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης και ο τραγικός «επίλογος»

09.12.25 , 10:32 Θρήνος στην Κρήτη για τον Στέλιο - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία
09.12.25 , 10:30 Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ για την αγωνιώδη επιχείρηση απεγκλωβισμού του 40χρονου σε φαράγγι στην Κρήτη - Δεν μπορούσε να προσεγγίσει ούτε ελικόπτερο / Αlpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 37χρονος Στέλιος, γνωστός ως «Λούκος», που χθες επιχειρούσε κατάβαση στον καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη της Κρήτης, δε γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Τον έλκυε η φύση και λάτρευε να εξερευνά άγρια και απομονωμένα μονοπάτια, όμως αυτή η αγάπη αποδείχθηκε μοιραία. 

Το μεσημέρι της Κυριακής 7/12 έγινε η πρώτη κλήση για βοήθεια: ο 37χρονος ανέφερε πως είχε τραυματιστεί στο πόδι και τα πλευρά, ενώ βρισκόταν μέσα στο φαράγγι. Να σημειωθεί ότι ο καταρράκτης έχει ύψος 145 μέτρα. 

Τραγωδία σε φαράγγι στην Κρήτη: 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια διασωστών

Το φαράγγι στα Αστερούσια Όρη

Από την επιχείρηση διάσωσης του 37χρονου στα Αστερούσια / creta24.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ ενεργοποιήθηκε και ομάδα διάσωσης της ΕΜΑΚ, μαζί με ειδική υποομάδα ορεινής διάσωσης και δασοκομάντους. 

Η προσπάθεια διάσωσης απέβη εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απόκρημνης και δυσπρόσιτης μορφολογίας του εδάφους. Ζητήθηκε μάλιστα και συνδρομή από ελικόπτερο τύπου Super Puma του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης, όμως ακόμη και αυτό δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο. 

Το πρωί της Δευτέρας, μετά από πολλές ώρες επίπονης έρευνας και επιχείρηση διάσωσης, οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον μεταφέρουν σε σημείο προσβάσιμο. Δυστυχώς, όμως, ο 37χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη φύγει από τη ζωή. 

Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 3ης ΕΜΑΚ. 

Τα Αστερούσια Όρη και το φαράγγι Αμπά προσέφεραν στον 37χρονο μια βόλτα στη φύση που μετατράπηκε σε θρήνο. Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. 

Η διάσωση του Στέλιου

Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 37χρονου / creta24.gr

Κρήτη: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΦΑΡΑΓΓΙ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΚΑΤΑΒΑΣΗ
 |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
