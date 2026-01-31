Χαλκίδα: Τεράστια συμπλοκή με μαχαιριές  και τραυματίες

Διαμάχη μεταξύ γυναικών η αφορμή!

Πηγή: eviaonline.gr
Συμπλοκή μεταξύ πολλών νεαρών αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής την περιοχή της Δροσιάς της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας χωρίς πάντως να φέρουν σοβαρά τραύματα. Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Ο λόγος εικάζεται ότι ήταν μια παρεξήγηση μεταξύ γυναικών. 

Αστυνομικές δυνάμεις στο νοσοκομείο Χαλκίδας μετά τη συμπλοκή και τους τραυμαρτισμούς στη Δροσιά

Αστυνομικές δυνάμεις στο νοσοκομείο Χαλκίδας μετά τη συμπλοκή και τους τραυμαρτισμούς στη Δροσιά (πηγή: eviaonline)

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το evia online, «η πέτρα του σκανδάλου» ήταν μια κοπέλα που πριν λίγο καιρό είχε τσακωθεί άσχημα με δύο αδερφές. Ο αδερφός της συνάντησε τυχαία τις δύο κοπέλες και τις επιτέθηκε λεκτικά .

Εκείνες πήγαν στο σπίτι τους και φώναξαν τον πατέρα τους με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν και άλλα νεαρά και ανήλικα άτομα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο.

Ευτυχώς η ζωή των τραυματιών δεν διέτρεξε κίνδυνο και μετά από τις πρώτες βοήθειες στα επείγοντα μεταφέρθηκαν και αυτοί στην Αστυνομική Διεύθυνση,  όπου νωρίτερα είχαν γίνει και άλλες προσαγωγές. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και ετοιμάζουν τον φάκελο της δικογραφίας. 
 

ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΥΜΠΛΟΚΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
