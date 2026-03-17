Βάσω Γουλιελμάκη: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της

«Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα από εκείνη, έφυγε ευτυχισμένη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Γουλιελμάκη μίλησε για τον θάνατο της μητέρας της, που έφυγε ευτυχισμένη το 2021.
  • Η μητέρα της ήταν δοτική, ήρεμη και πάντα χαμογελαστή, με 19 εγγόνια και 18 δισέγγονα.
  • Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία της οικογένειας και την αγάπη που έλαβε από τη μητέρα της.
  • Η μητέρα της ποτέ δεν φώναξε ή χτύπησε τα παιδιά της, προσφέροντας μόνο στοργή.
  • Η Βάσω θυμάται τη μητέρα της με αγάπη και συγκίνηση, αναγνωρίζοντας την προσφορά της.

Τα καλύτερα δήλωσε πως έχει να θυμάται από τη μητέρα της η Βάσω Γουλιελμάκη, επισημαίνοντας πως «έφυγε» ευτυχισμένη.

Η ηθοποιός εξήγησε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ότι η μητέρα της ήταν ένας πολύ δοτικός άνθρωπος και χαίρεται που πρόλαβε να δει την οικογένειά της να μεγαλώνει.  

«Περνώντας τα χρόνια “φεύγουν” οι άνθρωποι και συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό πράγμα είναι η οικογένεια, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε 9 αδέλφια, 7 κορίτσια και 2 αγόρια. Ήταν ένα σπίτι ζωντανό, με φωνές χαρούμενες, με ωραία φασαρία και αυτό μου λείπει. Εγώ είμαι η 9η, το “κακομαθημένο” τους», είπε αρχικά.

Βάσω Γουλιελμάκη: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της

«Η μητέρα μας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήρεμος, δεν την άκουσα ποτέ να μας φωνάζει, ποτέ να τρώω ξύλο, πάντα χαμογελαστή, δοτική. Έχω να θυμάμαι μόνο τα καλύτερα από εκείνην, είχε πάρα πολλή αγάπη. Έδινε χρήματα σε ανθρώπους, ενώ τα χρειαζόμασταν κι εμείς, κι έλεγε ότι δεν πειράζει, γιατί εκείνοι τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Μόνο δόσιμο, μόνο στοργή πήραμε. Νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να φτάσει τη δοτικότητά της. Η μάνα μας “έφυγε” έχοντας δει 19 εγγόνια, 18 δισέγγονα και 3 τρισέγγονα. Παντρεύτηκαν όλοι νωρίς. “Έφυγε” ευτυχισμένη, τα είχε 400 μέχρι και την τελευταία ημέρα, αφού νόμιζα ότι θα κέρδιζε και τον θάνατο», συμπλήρωσε συγκινημένη η ηθοποιός. 

Θυμίζουμε ότι η μητέρα της Βάσως Γουλιελμάκη έφυγε από τη ζωή το 2021, όπως είχε ανακοινώσει με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας στη λεζάντα: «Η μέρα που φοβόμουν έφτασε. Πάντα έκλαιγα στη σκέψη ότι θα σε χάσω. Ο παππούς σου σήκωσε “μπαϊράκι στους Τούρκους είχε καΐκια. O πατέρας σου είχε δυο μπακάλικα, καπετάνισσα σε φώναζαν. Σου άρεσε αυτή η ιστορία να τη λες, σου άρεσε να γελάς, να χορεύεις, να ράβεις, να πλέκεις, να κεντάς, να μαγειρεύεις, να γράφεις μαντινάδες! Απέκτησες 9 παιδιά . Όλος ο κόσμος σου τα παιδιά σου! Τα εγγόνια σου, τα δισέγγονα σου, τα τρισέγγονα σου! Όλος ο κόσμος σου γεμάτος αγάπη, τιμιότητα, υπομονή, θυσία!  Όλη σου η ζωή να συμπάσχεις, να συμμερίζεσαι, να προσφέρεις, να συγχωρείς. Πάντα ατημέλητη αλλά πάντα πεντακάθαρη. Δούλευες και δεν είχες χρόνο να φροντίσεις τον εαυτό σου ή μάλλον δεν ήξερες τι είναι αυτό, όπως δεν ήξερες τι θα πει κακία, φθόνος, εκδίκηση, ζήλια, συμφέρον, το μόνο που ήξερες ήταν να φροντίζεις εμάς και όποιον είχε ανάγκη. Έδειχνες πάντα μεγαλύτερη και σε περνούσαν για τη γιαγιά μου. Θυμάμαι τη χαρά σου έδινα όταν απαντούσα – δεν είναι γιαγιά μου καλέ, μαμά μου είναι! Ποτέ δεν σήκωσες το χέρι σου να μας χτυπήσεις, ποτέ δεν ύψωσες τη φωνή σου να μας φωνάξεις ακόμα κι όταν σε στεναχωρούσαμε δεν είδα τα μάτια σου να δακρύζουν μπροστά μας, περήφανη, αγέρωχη, Λεβέντισα, μας κατσάδιαζες γλυκά που δεν ποτίσαμε τα λουλουδάκια σου κι έπιανες το λάστιχο αργά το βράδυ αφού δούλευες από το πρωί να ρίξεις νερό και να μιλήσεις στα δεκάδες τενεκεδάκια σου που είχες μετατρέψει σε γλάστρες με πανσέδες και Βασιλικούς. Μέχρι το τέλος νοιαζόσουν για τα παιδιά σου!. προίκισες εμάς, τα εγγόνια σου, τα δισέγγονα σου! Έκλαιγες κρυφά για τα παιδιά που αναγκάστηκες να αφήσεις πίσω σου και ζητούσες συγχώρεση αν άθελα σου είχες κάποιο στεναχωρήσει. Δεν ήθελες κανένα να αισθάνεται αδικημένο! όσες φορές σε ρώτησα ποιο αγαπάς περισσότερο μου απαντούσες-όλα σας αγαπώ το ίδιο ,όπως τα δάκτυλα των χεριών μου, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. -Δεν ποθαίνω έλεγες αν δεν σας τακτοποιήσω και το πίστεψα, νόμιζα θα νικούσες το θάνατο τόσο δυνατή ήσουν, τόσο Συρματένια ήσουν όπως το όνομα σου Συρμαλένια, που είχα ξεχάσει ότι ήσουν άνθρωπος. Όπως το είχες ξεχάσει και εσύ! Ζούσες μόνο για μας! -Μόνο αγάπη να έχετε μας έλεγες μα τα πλούτη τα έχει ο θεός! Το πολύ φως της αγάπης σου θα μας συντροφεύει για πάντα! καλό ταξίδι μανούλα μας».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ
 |
ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top