Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»

Τι της έφεραν οι συνεργάτες της από τον Δρόμος FM 89,8

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 12:35 Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
31.01.26 , 12:15 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
31.01.26 , 11:42 Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»
31.01.26 , 11:24 Ίμια: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 30 ετών και τους πεσόντες
31.01.26 , 11:10 Καμπανάκι σε Ολυμπιακό από τη Γερμανία - Ατάκα-φωτιά από Μπάγερ Λεβερκούζεν
31.01.26 , 10:50 Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
31.01.26 , 10:35 Καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ!
31.01.26 , 10:30 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
31.01.26 , 10:21 Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια
31.01.26 , 10:04 Προς το Ιράν η αρμάδα των ΗΠΑ – Τα σενάρια για πλήγματα
31.01.26 , 09:26 Χαλκίδα: Τεράστια συμπλοκή με μαχαιριές  και τραυματίες
31.01.26 , 09:05 Nissan: Έβαλε φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
31.01.26 , 09:03 Καίτη Λαμπροπούλου: Ο θάνατος του συζύγου της & οι ταινίες δίπλα στην Αλίκη
31.01.26 , 08:25 Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία
31.01.26 , 08:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα της νέα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα στον ΑΝΤ1.

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια

Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της νέας εκπομπής, στο πλατό εισέβαλαν οι δυο πολύ καλοί της φίλοι και συνεργάτες στη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει στον Δρόμος FM 89,8 κάθε πρωί, Χρήστος Φερεντίνος και Γιάννης Κορδώνης, οι οποίοι της πήγαν το πρωινό της.

Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της λέγοντας: «Εγώ θα τρελαθώ!». Ο Χρήστος Φερεντίνος κι ο Γιάννης Κορδώνης μπήκαν στο πλατό με… espresso macchiato και τυρόπιτα, με την Κατερίνα Καραβάτου να μην πιστεύει στα μάτια της και να τους αγκαλιάζει συγκινημένη, την ώρα που είχε απευθείας σύνδεση με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
 |
ΔΡΟΜΟΣ FM 89,8
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top