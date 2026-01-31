Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα της νέα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα στον ΑΝΤ1.

Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της νέας εκπομπής, στο πλατό εισέβαλαν οι δυο πολύ καλοί της φίλοι και συνεργάτες στη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει στον Δρόμος FM 89,8 κάθε πρωί, Χρήστος Φερεντίνος και Γιάννης Κορδώνης, οι οποίοι της πήγαν το πρωινό της.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της λέγοντας: «Εγώ θα τρελαθώ!». Ο Χρήστος Φερεντίνος κι ο Γιάννης Κορδώνης μπήκαν στο πλατό με… espresso macchiato και τυρόπιτα, με την Κατερίνα Καραβάτου να μην πιστεύει στα μάτια της και να τους αγκαλιάζει συγκινημένη, την ώρα που είχε απευθείας σύνδεση με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.