BMW i3: Το νέο μοντέλο είναι καλύτερο σε όλα

Η BMW Σειρά 3 αποτελεί την ουσία της μάρκας BMW. Εδώ και πέντε δεκαετίες, αυτό το εμβληματικό μοντέλο συνιστά συνώνυμο της σπορ οδηγικής απόλαυσης, του αδιαμφισβήτητα ελκυστικού σχεδιασμού και της συνεχούς εξέλιξης. Μια παράδοση που συνεχίζει να χαρακτηρίζει κάθε γενιά της BMW Σειράς 3. Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 εμπλουτίζει την καθιερωμένη BMW Σειρά 3 με μοναδικά χαρακτηριστικά.

Ως το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα σε μια νέα εποχή. Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3 κάνει το ντεμπούτο της στην έκδοση BMW i3 50 xDrive, με ηλεκτροκινητήρα τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα. Η συνολική ισχύς του συστήματος είναι 345 kW/469 hp1, ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 645 Nm.

Η άκρως αποδοτική τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, σε συνδυασμό με το νέο BMW Panoramic iDrive και το Heart of Joy, υπόσχεται μια εμπειρία οδήγησης χωρίς προηγούμενο. Με το BMW Symbiotic Drive, η συνεργασία μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου ανεβαίνει επίπεδο. Η BMW i3 αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη εκδοχή των εμβληματικών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών ενός sedan μοντέλου της μάρκας.

Ως εκπρόσωπος της νέας σχεδιαστικής γλώσσας, η νέα BMW i3 είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ως BMW Σειρά 3 – σίγουρη, δυναμική και έξυπνη. Οι χαρακτηριστικές σπορ αναλογίες της σιλουέτας της BMW αντανακλώνται στη νέα σχεδίαση 2,5 όγκων. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι το μακρύ μεταξόνιο, η γραμμή οροφής, κεκλιμένη στο πίσω μέρος και οι κοντοί πρόβολοι. Η φυσιογνωμία με τα τέσσερα «μάτια» είναι οικεία, αλλά ταυτόχρονα καινούργια. Η μάσκα της BMW και οι διπλοί προβολείς συγχωνεύονται σε μια καινοτόμο σχεδίαση φώτων, δημιουργώντας μια δυναμική και εκφραστική υπογραφή φωτισμού.

Στο πίσω μέρος, τα εντυπωσιακά οριζόντια φωτιστικά σώματα αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την ακρίβεια και την τεχνολογική πρόοδο. Οι προεξέχοντες θόλοι των τροχών τονίζουν τη σπορ και φαρδιά σιλουέτα της νέας BMW i3. Το εσωτερικό προσφέρει μεγάλη ευρυχωρία και αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες της σχεδιαστικής φιλοσοφίας, η οποία είναι απόλυτα προσανατολισμένη στην ηλεκτροκίνηση. Ταυτόχρονα, αποπνέει ένα οδηγοκεντρικό, σπορ στυλ. Το νέο BMW Panoramic iDrive όχι μόνο καθορίζει το μοντέρνο και φιλόξενο εσωτερικό, αλλά αναβαθμίζει τη χαρακτηριστική οδηγοκεντρική φιλοσοφία της BMW σε νέο επίπεδο.

Ο σπορ χαρακτήρας και η οδηγική απόλαυση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της BMW Σειράς 3, και η νέα BMW i3 θέτει νέα πρότυπα. Αξιοποιώντας στο έπακρο τις απαράμιλλες δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης, προσφέρει υψηλής ακρίβειας, αβίαστη και αξιόπιστη οδική συμπεριφορά. Ο υπερεγκέφαλος «Heart of Joy» διαμορφώνει την εμπειρία οδήγησης της BMW i3: οι αντιδράσεις του είναι δέκα φορές ταχύτερες σε σύγκριση με προηγούμενα συστήματα. Μαζί με τρεις άλλους υπολογιστές υψηλής απόδοσης, το «Heart of Joy» αποτελεί τον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η νέα BMW i3 ξεχωρίζει για την άνεση και αξιοπιστία της σε μακρινά ταξίδια. Η αυτονομία της φτάνει τα 900 χιλιόμετρα1 (WLTP). Επιπλέον, οι δυνατότητες φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) έως 400 kW μειώνουν δραστικά τους χρόνους αναπλήρωσης ενέργειας. Ο ταχυφορτιστής DC μπορεί να φορτίσει την μπαταρία για αυτονομία έως και 400 χλμ.1 σε 10 λεπτά (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12906 στον κύκλο WLTP). Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς θέτει τις βάσεις για αυτή τη ραγδαία πρόοδο.

Περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης, τεχνολογία 800 volt και καινοτόμες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες. Ο σχεδιασμός cell-to-pack εξασφαλίζει υψηλές ενεργειακές πυκνότητες σε επίπεδο συστοιχίας και πιο επίπεδη διαμόρφωση της μπαταρίας υψηλής τάσης. Η BMW i3 διαθέτει επίσης λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης: Vehicle-to-Load (απαιτείται προαιρετική φόρτιση AC Professional), Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid.

Η BMW i3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, την κύρια μονάδα παραγωγής του Ομίλου. Για περισσότερα από εκατό χρόνια, το εργοστάσιο στο Milbertshofen, στα βόρεια της πόλης, παράγει οχήματα υψηλής ποιότητας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το εργοστάσιο έχει υποστεί σημαντικό εκσυγχρονισμό: παράλληλα με ένα νέο τμήμα κατασκευής αμαξωμάτων, δημιουργήθηκε μία υπερσύγχρονη περιοχή συναρμολόγησης οχημάτων που περιλαμβάνει χώρους logistics. Η επέκταση των νέων κτιρίων βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης.

Η παραγωγή της νέας BMW i3 θα ξεκινήσει σε αυτές τις αίθουσες από τον Αύγουστο του 2026, με τα πρώτα οχήματα να παραδίδονται από το φθινόπωρο. Ένα χρόνο αργότερα, η παραγωγή θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της Neue Klasse. Η μετατροπή του εργοστασίου περιλαμβάνει εκτεταμένα μέτρα εκσυγχρονισμού.