MasterChef: «Αν είναι εντός θέματος, σε αυτό θα πάει ο πόντος!»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος Φουτζόπουλος αποχώρησε από το MasterChef στο επεισόδιο της 17ης Μαρτίου, με επόμενη αποχώρηση να προγραμματίζεται για την 19η Μαρτίου.
  • Στην κουζίνα του MasterChef συμμετέχουν 21 παίκτες, 11 από την Κόκκινη και 10 από την Μπλε μπριγάδα, που θα διαγωνιστούν σε Τεστ Δημιουργικότητας.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα παραμείνει ασφαλής, ενώ οι ηττημένοι θα βρεθούν υποψήφιοι για αποχώρηση.
  • Η 10η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει έπαθλα άνω των 160.000€, με 100.000€ για τον νικητή.
  • Η εκπομπή προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 στο Star.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 17/3) ο Μάνος Φουτζόπουλος ήταν αυτός που αποχώρησε από το MasterChef, στην πρώτη αποχώρηση για την εβδομάδα της ένωσης των δύο μπριγάδων.

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις τρέχουν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και αύριο (Πέμπτη 19/3), ένας ακόμη παίκτης θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό. 

Aπόψε, Τετάρτη 18 Μαρτίου, στην κουζίνα του MasterChef βρίσκονται συνολικά 21 παίκτες: έντεκα από την Κόκκινη μπριγάδα και δέκα από την Μπλε.  Μια νέα δοκιμασία και μια νέα συναρπαστική μαγειρική αναμέτρηση περιμένει τις δύο μπριγάδες στο Τεστ Δημιουργικότητας. Οι μπριγάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός.  Ο νικητής κάθε μονομαχίας θα κερδίζει τον πόντο για την μπριγάδα του και θα παραμένει ασφαλής από τον κίνδυνο της αποχώρησης!    

Στο τέλος της δοκιμασίας, η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια! Και αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή! Αντίθετα, από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι χάσουν στη μονομαχία τους θα βρεθούν αυτόματα υποψήφιοι για αποχώρηση και ένας από αυτούς θα αποχωρήσει αύριο (Πέμπτη 19/3) από τον διαγωνισμό! 

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο Γιώργος Αχλαδιώτης κι ο Πάνος Τελάλης, οι οποίοι προστατεύονται από την ασυλία της αρχηγίας.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να επικρατήσει και ποιοι θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση στο τέλος της βραδιάς; 

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

