Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια

Η αναφορά στα παιδιά της, Αέλια και Αρίωνα

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια
Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην έναρξη της εκπομπής της
Μία από τις πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες των τελευταίων εβδομάδων είδαμε το πρωί του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

Η Κατερίνα Καραβάτου που το καλοκαίρι διέγραψε μια επιτυχημένη πορεία με την εκπομπή που παρουσίαζε, επέστρεψε στην πρωινή ζώνη του σταθμού με το Σαββατοκύριακο Παρέα, έχοντας μαζί της την Αφροδίτη Γραμμέλη, τον Νίκο Συρίγο και την Μαρία Αντωνά που συνεργάζονταν και το καλοκαίρι, καθώς και τον Λευτέρη Κουμαντάκη με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια

Στην έναρξη, η παρουσιάστρια αναφέρρθηκα στα τελευταία 16 χρόνια της ζωής της, στα παιδιά της Αέλια κι Αρίωνα, αλλά και στην τηλεοπτική συνεργασία με τον πρώην σύζυγό της, Κρατερό Κατσούλη. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι στόχος της είναι δημιουργία μιας ζεστής συντροφιάς για τους τηλεθεατές. 

«Πριν σας καλωσορίσω επίσημα στο Σαββατοκύριακο Παρέα, να μου επιτρέψετε να σας πω κάποια λόγια, κάποιες σκέψεις που έκανα το προηγούμενο διάστημα και μέχρι μερικά δευτερόλεπτα πριν. Εχθές, στην πρόβα που κάναμε, ήτανε τα παιδιά μου εδώ, η Αέλια και ο Αρίωνας, και τους έβλεπα που πηγαινερχόντουσαν, κάνανε διάφορες τρέλες μέσα στο στούντιο, σαν να ήταν το σπίτι τους. Γι’ αυτό μου ήρθε στο μυαλό ένα challenge στο Instagram που γίνεται, το οποίο δεν το έχω κάνει εγώ αλλά το έχουν κάνει πάρα πολλοί και το έχω βρει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπεις τη ζωή σου 10 χρόνια πριν και ανεβάζεις καρουζέλ με φωτογραφίες, οι οποίες σου θυμίζουν το πώς ήσουν, το ποιος ήσουν, το τι έκανες.

Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»

Σε ένα τέτοιο καρουζέλ, η πρώτη φωτογραφία που θα έβαζα, θα ήτανε του Αρίωνα στο μαιευτήριο, μέσα στο ταπεράκι, την πρώτη του φωτογραφία μόλις μου τον φέρανε, γιατί είναι γεννημένος 11 Μαΐου του 2016. Και η επόμενη φωτογραφία θα ήταν η Αέλια ερχόμενη στο μαιευτήριο, που κρατάει, πέντε χρονών σχεδόν εκείνη την ώρα, τον αδελφό της για πρώτη φορά αγκαλιά. Στις υπόλοιπες 18 φωτογραφίες θα είχα να βάλω πολλά πράγματα, αλλά οι περισσότερες από αυτές θα είχαν να κάνουν με την επαγγελματική μου δραστηριότητα εκείνο το διάστημα. Γιατί συνειδητοποίησα ότι πριν από 10 χρόνια παρουσίαζα, μαζί με τον Κρατερό τότε, πάλι ένα πρωινό Σαββατοκύριακου.

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια

Και αν με ρωτούσατε πριν από 16 χρόνια πώς φανταζόσουνα τη ζωή σου σε 10 χρόνια από τώρα, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω προβλέψει όλα όσα έχουν γίνει, είτε στην προσωπική μου ζωή είτε στην επαγγελματική μου ζωή. Τα βλέπω όλα αυτά και πραγματικά μένω με το στόμα ανοιχτό. Δεν θα μπορούσα να προβλέψω επίσης, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει τα πράγματα μέρα-μέρα, πόντο-πόντο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όλα τα πράγματα της ζωής μου θέλω να είμαι έντιμη, θέλω να είμαι αξιοπρεπής, θέλω να σέβομαι τους ανθρώπους, θέλω να ζεσταίνω τις καρδιές των ανθρώπων και θέλω να δίνω πολλή αγάπη, σαν αυτή που παίρνω.

Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Με αυτές τις καθόλου προγραμματικές δηλώσεις, διότι είμαι σίγουρη ότι φαντάζεστε, όσοι με ξέρετε τόσα χρόνια, ότι δεν πρόκειται να ανακαλύψω την πυρίτιδα, ούτε να κάνω κάποιο πείραμα πυρηνικής φυσικής. Αυτό που θέλω είναι στα Σαββατοκύριακα, εδώ που θα περάσουμε παρέα, να κλείνουμε την εβδομάδα που έχει περάσει, να ανοίγουμε την καινούργια εβδομάδα, να ‘μαστε μαζί, να ‘μαστε ενωμένοι, να έχουμε άποψη, να γελάμε και να γίνουμε η δική σας παρέα στα σπίτια από τα οποία μας βλέπετε αυτή τη στιγμή», είπε συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου.

Στη συνέχεια καλοσώρισε έναν έναν τους συνεργάτες της.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
