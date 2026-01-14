Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

Η τηλεοπτική συντάκτρια Κατερίνα Θεοδωροπούλου, μίλησε στο Breakfast@Star για το «κόψιμο» της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 αλλά και τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε και στη σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέσκου, που περνάει κρίση.

«Είναι πάρα πολύ άβολο να βλέπεις ότι μια εκπομπή σταματάει, μια εκπομπή που παρουσίαζες, εσύ αυτή τη στιγμή μένεις χωρίς κάποιο συγκεκριμένο project, γιατί μπορεί η Ελένη να έχει συμβόλιο με τον ΑΝΤ1 και να καθίσει σίγουρα στο τραπέζι των συζητήσεων, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο φορμά που... η Ελένη να έρθει να κουμπώσει σε αυτό. Και δεν είμαι πολύ σίγουρη και στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής», είπε για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που έκλεισε άδοξα.

«Αν όντως βγει αυτή η νέα εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου στο πρωινό slot του καναλιού, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη αν μπορεί να φέρει την άνοιξη από τη μία εβδομάδα στην άλλη», πρόσθεσε.

«Η Κατερίνα θέλει να τοποθετηθεί στη μεσημεριανή ζώνη και δικαίως αν με ρωτάς, νομίζω ότι δε θα ήθελε να συνδέσει το όνομά της με όλο αυτό που έχει προκύψει με την Ελένη Τσολάκη. Το κανάλι ωστόσο επιμένει στο ότι θέλει μια πρωινή εκπομπή που θα ξεκινά πιο μετά από αυτή που ξεκινούσε το Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Γνωρίζω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνουν ραντεβού τόσο με την Κατερίνα όσο και με την ομάδα της εκπομπής για να αποφασιστούν και να κλειστούν οι συμφωνίες», είπε για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου.

Η δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου, απάντησε και για όσα ακούγονται σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου: «Κι εγώ γνωρίζω ότι οι σχέσεις δεν είναι πολύ καλές. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες πάνω στο κομμάτι της εκπομπής. Μπορεί να μην ταιριάζουν τόσο σ' χαρακτήρες.

Ωστόσο, μιλώντας κυρίως για τον Λάμπρο, επειδή τον γνωρίζω αρκετά καλά επαγγελματικά, θεωρώ ότι είναι τόσο κύριος και τόσο επαγγελματίας που μέχρι και να τελειώσει η σεζόν δε θα αφήσει τίποτα να διαρρεύσει και δε θα πει τίποτα».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου ότι θέλει να κάνει εκπομπή μόνη της, ως... άβολες!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star