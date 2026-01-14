Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Θεοδωροπούλου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 13:38 Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά
14.01.26 , 13:04 Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
14.01.26 , 13:02 Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
14.01.26 , 12:59 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
14.01.26 , 12:43 Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της
14.01.26 , 12:41 Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
14.01.26 , 12:34 Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά
14.01.26 , 12:22 Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Τα τοξικά σχόλια που δέχεται ως μαμά
14.01.26 , 12:10 Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του
14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
14.01.26 , 12:00 BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
14.01.26 , 11:52 Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;
14.01.26 , 11:43 ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί
14.01.26 , 11:41 Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Θεοδωροπούλου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τηλεοπτική συντάκτρια Κατερίνα Θεοδωροπούλου, μίλησε στο Breakfast@Star  για το «κόψιμο» της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 αλλά και τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε και στη σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέσκου, που περνάει κρίση. 

Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

«Είναι πάρα πολύ άβολο να βλέπεις ότι μια εκπομπή σταματάει, μια εκπομπή που παρουσίαζες, εσύ αυτή τη στιγμή μένεις χωρίς κάποιο συγκεκριμένο project, γιατί μπορεί η Ελένη να έχει συμβόλιο με τον ΑΝΤ1 και να καθίσει σίγουρα στο τραπέζι των συζητήσεων, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο φορμά που... η Ελένη να έρθει να κουμπώσει σε αυτό. Και δεν είμαι πολύ σίγουρη και στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής», είπε για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που έκλεισε άδοξα.  

Κατσούλης για την επιστροφή της Καραβάτου: «Από εσάς το μαθαίνω... »

Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

«Αν όντως βγει αυτή η νέα εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου στο πρωινό slot του καναλιού, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη αν μπορεί να φέρει την άνοιξη από τη μία εβδομάδα στην άλλη», πρόσθεσε.  

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»

«Η Κατερίνα θέλει να τοποθετηθεί στη μεσημεριανή ζώνη και δικαίως αν με ρωτάς, νομίζω ότι δε θα ήθελε να συνδέσει το όνομά της με όλο αυτό που έχει προκύψει με την Ελένη Τσολάκη. Το κανάλι ωστόσο επιμένει στο ότι θέλει μια πρωινή εκπομπή που θα ξεκινά πιο μετά από αυτή που ξεκινούσε το Πρωινό Σαββατοκύριακο. 

Γνωρίζω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνουν ραντεβού τόσο με την Κατερίνα όσο και με την ομάδα της εκπομπής για να αποφασιστούν και να κλειστούν οι συμφωνίες», είπε για το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου.

Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι

Η δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου, απάντησε και για όσα ακούγονται σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου: «Κι εγώ γνωρίζω ότι οι σχέσεις δεν είναι πολύ καλές. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες πάνω στο κομμάτι της εκπομπής. Μπορεί να μην ταιριάζουν τόσο σ' χαρακτήρες. 

Ωστόσο, μιλώντας κυρίως για τον Λάμπρο, επειδή τον γνωρίζω αρκετά καλά επαγγελματικά, θεωρώ ότι είναι τόσο κύριος και τόσο επαγγελματίας που μέχρι και να τελειώσει η σεζόν δε θα αφήσει τίποτα να διαρρεύσει και δε θα πει τίποτα».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου ότι θέλει να κάνει εκπομπή μόνη της, ως... άβολες!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top