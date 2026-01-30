Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό

Ορκίστηκε η Αντωνία Καλλιμούκου! Το πρώην μοντέλο πήρε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή Αθηνών κι έκανε γνωστή την είδηση μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους ακολούθους της πόζαρε, φορώντας μπλε τήβεννο, ενώ σε ένα στιγμιότυπο κρατούσε το πτυχίο της.

Η Αντωνία Καλλιμούκου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δυνατότητα που είχε να σπουδάσει για δεύτερη φορά και να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, αναλογιζόμενη τον κόπο, την προσπάθεια και τη σημασία της γνώσης.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagrazm, σημείωσε ότι μπήκε στη Nομική το 2021 μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και πρόσθεσε: «2021 εισαγωγή κατατακτήριες εξετάσεις (Νομική Σχολή Αθηνών) - 2025 περάτωση σπουδών. Θυμάμαι τους κόπους. Το διάβασμα. Τις σελίδες. Τις εξεταστικές. Θυμάμαι τη γνώση που διδάχτηκα, αυτή την αναφαίρετη κι αστείρευτη γνώση. Θυμάμαι να τεμαχίζω την πορεία σε βήματα για να ‘ναι εφικτή στο μυαλό μου. Θυμάμαι και συνάμα ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν να μπορώ να σπουδάσω για δεύτερη φορά. Γιατί είναι πολυτέλεια. Εκεί έξω μάχονται για ελευθερία, για μια μπουκιά, για ένα δίκιο. Είναι πολυτέλεια να μελετάς τα Δ(δ)ίκαια τη στιγμή που συνάνθρωποι παλεύουν να τα βρουν. Μελέτησα λοιπόν τα Δ(δ)ίκαια. Αυτά τα "δίκαια" που δεν πρέπει να χάνονται ποτέ. Από κανέναν μας».

Δείτε την ανάρτησή της

