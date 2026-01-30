Cash or Trash: Θα καταφέρει η Εύα να πουλήσει τον πολυέλαιο;

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Εύα αποφάσισε να έρθει στο Cash or Trash για να ζήσει τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας, με ένα αντικείμενο που χρόνια στόλιζε το ταβάνι του σπιτιού της γιαγιάς της. Η μητέρα της και η αδελφή της επιμένουν ότι πρόκειται για ένα φωτιστικό κατασκευασμένο από γυαλί οπαλίνας, όμως, η ίδια έχει διαφορετική άποψη. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου βάζει τα πράγματα στη θέση τους, δίνοντας «λύση» σε μια οικογενειακή «διαμάχη» ετών και στην πωλήτρια την ευκαιρία να διεκδικήσει μια δυνατή συμφωνία στο δωμάτιο των αγοραστών!

Ο Βελισάριος έρχεται «ετοιμοπόλεμος» στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash! Μετά την εμπεριστατωμένη χρονολογική τοποθέτηση του αντικειμένου του από τον Θάνο Λούδο, ο πωλητής μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών λαμβάνοντας υπόψιν του όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, αλλά διαγράφοντας εντελώς από τη μνήμη του την αποκαρδιωτική τιμή εκτίμησης! Το σχέδιο του Βελισάριου είναι ένα και μοναδικό: να ακούσει την κατάλληλη προσφορά, ώστε το ελληνικό αντικείμενο, που έφερε, να βρει νέο ιδιοκτήτη.

Αφήνοντας για λίγο τα τηλεοπτικά πλατό και τη ραδιοφωνική της εκπομπή, η Μαίρη αποφάσισε να επισκεφθεί την αγαπημένη της παρουσιάστρια Δέσποινα Μοιραράκη, αλλά και τον Θάνο Λούδο, τον οποίο θαυμάζει για τις αντικειμενικές του εκτιμήσεις. Με το ιδιαίτερο στυλ της, η πωλήτρια καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις, ίσως περισσότερο και από το ολοκληρωμένο σετ αντικειμένων της θεία της, που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

