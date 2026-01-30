Stars System: Πώς θα επηρεάσει η Πανσέληνος τα ζώδια

Δείτε εδώ το trailer της εκπομπής το Σάββατο 31/1/26

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα μας αναλύσει πώς θα μας επηρεάσει η Πανσέληνος και τι μας επιφυλάσσει ο Φεβρουάριος.

Ο Φεβρουάριος προβλέπεται ανατρεπτικός μήνας, αφού ξεκινά με μια Πανσέληνο «φωτιά», που θα μας πιέσει αρκετά και θα μας φέρει στα όριά μας.

Παράλληλα, φιλοξενεί την πρώτη έκλειψη της χρονιάς, που συνοδεύεται από πολλές αλλαγές και σημαντικές ευκαιρίες για τέσσερα ζώδια και σηματοδοτεί την αλλαγή ζωδίου για τον αυστηρό Κρόνο, ο οποίος φεύγει μετά από τρία χρόνια από τους Ιχθύς και πηγαίνει στο ζώδιο του Κριού.

Ποιοι θα έχουν τεράστιες αλλαγές και σε ποιους τομείς;

Ποιοι δεν θα αντέξουν την πίεση και θα πουν «αντίο» σε σχέσεις και συνεργασίες;

Ποιοι θα πάρουν μια ανάσα από τις αβάσταχτες υποχρεώσεις και ευθύνες, που είχαν επωμιστεί το προηγούμενο διάστημα;

Ποιοι θα κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους, βασισμένη σε πιο γερές βάσεις;



Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 13:00 στο Star!