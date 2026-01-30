Γαλλία: Καταργεί τα «συζυγικά καθήκοντα» με νέο νομοσχέδιο

Σε μια πρωτοποριακή νομοθετική ρύθμιση προχωρά η Γαλλία όσον αφορά στις συζυγικές σχέσεις. Νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Εθνοσυνέλευση προσθέτει διάταξη στον Αστικό Κώδικα της χώρας, τονίζει ότι η «κοινή συμβίωση» δε δημιουργεί «υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις».

Έτσι, βάζει τέλος στα «συζυγικά καθήκοντα», που όριζαν μέχρι τώρα ότι ο γάμος συνεπάγεται υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις.

Ο προτεινόμενος νόμος καθιστά επίσης, αδύνατη τη χρήση της έλλειψης σεξουαλικών σχέσεων ως επιχείρημα σε διαζύγιο.

Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου ελπίζουν ότι ο νόμος θα συμβάλει και στην αποτροπή του συζυγικού βιασμού.

«Επιτρέποντας να διατηρείται ένα τέτοιο “δικαίωμα” ή “καθήκον“, δίνουμε συλλογικά την έγκρισή μας σε ένα σύστημα κυριαρχίας και εκμετάλλευσης του συζύγου πάνω στη σύζυγο», δήλωσε η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, η οικολόγος βουλευτής Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν.

💍 Le devoir conjugal au cœur d’un débat à l’Assemblée nationale : si cette notion d’obligation de rapports sexuels entre époux n’existe pas dans le Code civil, elle a parfois été invoquée devant les tribunaux en cas de divorce. #JT20h pic.twitter.com/88NOuQ0D4k — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 28, 2026

«Ο γάμος δεν μπορεί να είναι μια “φούσκα” μέσα στην οποία η συναίνεση στο σεξ θεωρείται οριστική και ισόβια», πρόσθεσε.

Με λίγα λόγια, η νέα ρύθμιση διευκρινίζει ότι:

η έλλειψη σεξουαλικών σχέσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος διαζυγίου λόγω υπαιτιότητας

η συναίνεση στο σεξ δε θεωρείται μόνιμη ή δεδομένη λόγω γάμου

Παράλληλα, ενισχύεται το νομικό πλαίσιο πρόληψης της σεξουαλικής βίας εντός γάμου.

Ο γαλλικός Αστικός Κώδικας ορίζει ως υποχρεώσεις του γάμου τον «σεβασμό, την πίστη, τη στήριξη και τη συνδρομή», ενώ αναφέρει ότι τα ζευγάρια δεσμεύονται σε «κοινή συμβίωση». Δε γίνεται πουθενά λόγος για «συζυγικά καθήκοντα».

Ωστόσο, σε σύγχρονες υποθέσεις διαζυγίου, δικαστές κατά καιρούς έχουν δώσει ευρεία ερμηνεία στην έννοια της «κοινής συμβίωσης», ώστε να περιλαμβάνει και τις σεξουαλικές σχέσεις.

