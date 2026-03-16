«The Kill Team»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Ο νεαρός Άντριου Μπρίγκμαν εντάσσεται στα αμερικανικά στρατεύματα, που υπηρετούν στο Αφγανιστάν. Όταν ο λοχίας της διμοιρίας του πληρώνει την αλαζονεία του και ανατινάζεται από παγιδευμένο εκρηκτικό μηχανισμό, ο έμπειρος βετεράνος λοχίας Ντικς έρχεται για να αναλάβει τη διοίκηση και να τους μετατρέψει σε μια σκληροτράχηλη, αποτελεσματική πολεμική μονάδα.

Ο Ντικς σύντομα γίνεται σεβαστός και δημοφιλής, όμως, όλοι στην πραγματικότητα τον φοβούνται. Παράλληλα, στρέφει τους φιλόδοξους νεαρούς στρατιώτες τον έναν εναντίον του άλλου, ιδιαίτερα για την προαγωγή, την οποία τελικά κερδίζει ο Μπρίγκμαν, αν και πρόκειται για πύρρειο νίκη. Ακόμη και μέσα στη φρίκη του πολέμου, ο Άντριου παραμένει πιστός στη συνείδησή του, κάτι που εκλαμβάνεται ως μοιραία αδυναμία. Έτσι, παραγκωνίζεται ως «διοικητής άρματος», μένοντας με το τεθωρακισμένο όχημα, ενώ οι υπόλοιποι τρομοκρατούν τους Αφγανούς, φτάνοντας στο σημείο να κακοποιούν αθώους χωρικούς…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νταν Κράους

ΠΑΙΖΟΥΝ: Νατ Γουλφ, Ανταμ Λονγκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Οσι Ικίλε